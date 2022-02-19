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    阿嬤心疼！ 傳真子公主赴紐約生活困頓 上皇后可能拿老本接濟

    日本真子公主去年嫁給大學同學小室圭，卸下皇室身分改名「小室真子」，並隨丈夫移居美國紐約已三個月。（法新社）

    日本真子公主去年嫁給大學同學小室圭，卸下皇室身分改名「小室真子」，並隨丈夫移居美國紐約已三個月。（法新社）

    2022/02/19 00:31

    〔即時新聞／綜合報導〕日本真子公主去年嫁給大學同學小室圭，卸下皇室身分改名「小室真子」，並隨丈夫移居美國紐約已3個月。有日媒爆料，小倆口生活似乎出現困境，真子公子甚至沒錢買新衣，而真子公主的祖母、高齡88歲的美智子上皇后可能會拿出她63年來的積蓄，接濟孫女一家度過難關。

    據日本雜誌《女性自身》 報導，小室圭目前在紐約一家法律事務所擔任律師助理，年收約新台幣145萬元，但現在兩夫妻住的曼哈頓公寓月租就要新台幣9萬6000多元，在高物價的紐約，他們的生活明顯入不敷出；目前小室圭邊工作邊準備本月22、23日的紐約州司法考試，若小室圭這次再落榜，5月份簽證就會過期，將面臨失去工作的窘境，若無法如願取得新簽證，兩夫妻很可能會回到日本。

    《女性自身》也發現，真子公主的軍綠色大衣已經穿了2年，連她去年12月拜訪甘迺迪家族時，身上也同樣穿著這件舊大衣，甚至也沒有搭乘計程車，生活似乎過的相當節儉。

    就有宮內廳人士向《女性自身》爆料，若真子公主生活真的面臨危機，對她疼愛有加的美智子上皇后將採取「生前贈與」形式將遺產贈與真子公主，此舉能在不對外公開的狀況下，合法地授予私人財產，不用擔心引發日本國民反感。

    報導指出，該宮內廳人士稱，美智子上皇后在30多年前就把出嫁時的嫁妝與相關資產委託管理，應該已成為一筆不小的金額。

    日媒報導，真子公主的祖母、高齡88歲的美智子上皇后（圖左）可能會拿出她63年來的積蓄，接濟孫女一家度過難關。（彭博）

    日媒報導，真子公主的祖母、高齡88歲的美智子上皇后（圖左）可能會拿出她63年來的積蓄，接濟孫女一家度過難關。（彭博）

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