真子公主為愛變平民隨夫赴美 卻恐因「這問題」打包回國

小室圭本月22、23日將再戰紐約律師資格考試。圖為去年11月14日，小室圭與妻子小室真子搭機離開日本畫面。（美聯社）

2022/02/10 01:02

〔即時新聞／綜合報導〕日本真子公主去年底嫁給小室圭，脫離皇室身分，改名「小室真子」，隨丈夫移居美國，雖然卸下公主光環，但她與夫婿的一舉一動仍是媒體焦點。近日有日媒訪問美國紐約執業律師，對方透露，小室圭正在準備本月底的律師資格考試，同時也面臨簽證在7月到期的窘境，若無法如願取得簽證，小室夫婦很可能會回到日本。

根據日媒《週刊新潮》報導，小室圭目前在紐約一家法律事務所擔任律師助理，雖然去年底親口證實自己在紐約的律師資格考試落榜，但他不放棄，一邊工作一邊準備本月22、23日的考試。

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不過，在紐約執業的律師Ricky Tokunaga向《週刊新潮》說，小室圭準備考試之餘，恐怕還面臨簽證7月到期的棘手問題，他研判，小室圭現在拿的簽證可能是美國給留學生的「OPT簽證」（Optional Practical Training），該簽證給留學生畢業後得以在美停留1年找工作；而小室圭去年5月自福坦莫大學（Fordham University）畢業後，若還沒找到正式工作，最快5月、最晚7月就無法用現在的簽證留在美國。

Ricky Tokunaga接著說，若小室圭2月無法順利考上律師拿到「H-1B工作簽證」的話，其實還有一種方式能拿到H-1B，那就是從事研究員之類的工作，但這一類管道就必須抽籤，中獎率甚至不到50％。假使落到這步田地，小室圭可能得找上日本外務省討論簽證事宜，不過簽證核發事關國家主權，小室圭恐難得到滿意回覆，因此小室夫婦很有可能會回到日本。

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