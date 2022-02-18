德國遇「達德利風暴」襲擊 大浪「擊碎船艙」驚險瞬間曝光

德國漢堡市附近海域的一艘渡輪，因受「達德利風暴」影響而掀起大浪，海水擊碎窗戶灌入船艙，場面怵目驚心。（圖擷取自@Meteovilles推特）

2022/02/18 16:32

〔即時新聞／綜合報導〕德國正遭遇「達德利風暴」（Storm Dudley）侵襲，風雨肆虐國境北部，造成鐵路運輸停擺，漢莎航空（Lufthansa）也宣布取消服務至19日，而風雨的威力到底有多強，有民眾就拍下了「漢堡市」（Hamburg）一艘渡輪，船艙遭大浪擊碎的驚悚畫面。

根據英媒《太陽報》報導，當地時間2月17日，德國正遭遇「達德利風暴」（德暱稱Ylenia，伊萊尼亞）風暴肆虐，而其威力相當猛烈，風速每小時可達94英里（約154公里），當局建議民眾待在室內，遠離建築物、鷹架及電纜線。

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有鑒於風暴情況惡化，德國國營鐵路公司（Deutsche Bahn）與漢莎航空公司皆已取消運輸服務，預計將於19日恢復。而德國南部的校園也因暴風襲擊，因此宣布關閉一天，還有一個武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）免下車篩檢站，遭強風吹壞。

而法媒BFM電視台（BFMTV）氣象學家塞切特（Guillaume Séchet）《推特影片》指出，因「達德利風暴」侵襲，「漢堡市」附近海域一艘渡輪船艙上的用餐區，一整片窗戶硬生生遭大浪擊碎，瞬間大量海水灌入船中，有民眾直接被水滅頂，其他人則紛紛拿起包包逃命，所幸並未造成人員傷亡。

????Impressionnante vidéo capturée ce matin au passage de la #tempête #Dudley à #Hambourg en #Allemagne où les vitres d'un ferry ont été pulvérisées par une houle très importante et de puissantes rafales de #vent. Aucune victime n'est à déplorer. pic.twitter.com/DslDVKAGK5 — Guillaume Séchet （@Meteovilles） February 17, 2022

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