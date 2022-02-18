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    畫面驚人！ 義大利渡輪失火 船上288人急疏散

    一艘從希臘開往義大利的渡輪今晨遇祝融，火舌竄出後迅速吞噬全船，畫面相當驚人。《路透》指出，多數乘客、船員皆登上救援船疏散，目前傷亡數字尚不明確。（翻攝自推特）

    一艘從希臘開往義大利的渡輪今晨遇祝融，火舌竄出後迅速吞噬全船，畫面相當驚人。《路透》指出，多數乘客、船員皆登上救援船疏散，目前傷亡數字尚不明確。（翻攝自推特）

    2022/02/18 15:17

    〔即時新聞／綜合報導〕一艘從希臘開往義大利的渡輪今晨遇祝融，火舌竄出後迅速吞噬全船，畫面相當驚人。《路透》指出，多數乘客、船員皆登上救援船疏散，目前傷亡數字尚不明確。

    根據《路透》報導，這艘183公尺長的渡輪「Euroferry Olympia」上有237名乘客和51名船員，從希臘西部最大的港口伊古邁尼察（Igoumenitsa）出發至義大利布林迪西港（brindisi），航程約9小時。

    該渡輪凌晨4點30分航經希臘東北部科孚島（Corfu Island）一帶時，船身突冒出火焰，隨後全船迅速地遭大火及濃煙吞沒，附近的希臘海岸警衛隊和義大利財政衛隊隨即投入救援，乘客也在船員的領導下登上船隻逃生。

    乘客透露，船員訓練有素，察覺到火災後便迅速叫醒乘客，因此大部分乘客得以逃難，避免憾事發生；報導指出，大部分船上人員皆順利撤離，並被送往科孚港，目前傷亡數字尚不明確。

    希臘媒體指出，火災從車庫開始蔓延，因此起因可能來自船上的冷藏貨車。

    Euroferry Olympia隸屬於總部位於義大利的格里馬爾迪集團（Grimaldi Group），最多可載運560名乘客。

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