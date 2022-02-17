為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    喜事變喪事…印度婚禮爆墜井意外 13婦女慘死

    印度北方邦16日一場婚禮，有13名婦女集體墜井身亡。水井示意圖，與新聞事件無關。（法新社）

    印度北方邦16日一場婚禮，有13名婦女集體墜井身亡。水井示意圖，與新聞事件無關。（法新社）

    2022/02/17 21:41

    〔即時新聞／綜合報導〕印度近日傳出一起恐怖意外，13名婦女在一場婚禮中集體墜井慘死，引發熱議，連總理莫迪（Narendra Modi）都在推特關注。

    根據《BBC》報導，事發於印度北方邦（Uttar Pradesh）庫希納格爾區（Kushinagar），16日晚間，當地一對新人舉辦婚禮，進行傳統儀式「haldi」（haldi意即薑黃，親友會將薑黃膏塗抹在新郎和新娘臉上祝福新人）時發生這場悲劇。

    據悉，當時有一群婦女坐在一個蓋著井的金屬板上，金屬板疑似承受不了眾人重量破裂，13名女子墜落重摔井底。旁人見狀趕緊報警，同時幫忙將受害者救上來，不過有11人當場失去生命跡象，另外2人送醫後也宣告不治。

    這起事件引起印度社會熱議，北方邦首長阿迪亞納斯（Yogi Adityanath）第一時間要求地方政府協助受害者家屬；總理莫迪也在推特致哀說，這起事件令人心痛。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    揪心！摩洛哥5歲男童受困32公尺井下4天 當局大規模救援
    2022/02/05 15:05

    揪心！摩洛哥5歲男童受困32公尺井下4天 當局大規模救援
    苗縣6旬男子墜住家前廢水井亡 疑小便時不慎掉入
    2022/02/05 13:20

    苗縣6旬男子墜住家前廢水井亡 疑小便時不慎掉入

    稀有店面電梯別墅 在家開店在家大發
    婚禮鞦韆配煙花超浪漫？新人驚魂重摔數公尺 鞦韆瞬成危險風火輪
    2021/12/14 15:23

    婚禮鞦韆配煙花超浪漫？新人驚魂重摔數公尺 鞦韆瞬成危險風火輪
    為救墜井男孩30人跟著跌落！ 至少4人死亡仍有多人失蹤
    2021/07/16 16:52

    為救墜井男孩30人跟著跌落！ 至少4人死亡仍有多人失蹤

    年終獎金理財三招 為自己種一棵年終招財樹
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播