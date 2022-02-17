喜事變喪事…印度婚禮爆墜井意外 13婦女慘死

印度北方邦16日一場婚禮，有13名婦女集體墜井身亡。水井示意圖，與新聞事件無關。（法新社）

2022/02/17 21:41

〔即時新聞／綜合報導〕印度近日傳出一起恐怖意外，13名婦女在一場婚禮中集體墜井慘死，引發熱議，連總理莫迪（Narendra Modi）都在推特關注。

根據《BBC》報導，事發於印度北方邦（Uttar Pradesh）庫希納格爾區（Kushinagar），16日晚間，當地一對新人舉辦婚禮，進行傳統儀式「haldi」（haldi意即薑黃，親友會將薑黃膏塗抹在新郎和新娘臉上祝福新人）時發生這場悲劇。

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據悉，當時有一群婦女坐在一個蓋著井的金屬板上，金屬板疑似承受不了眾人重量破裂，13名女子墜落重摔井底。旁人見狀趕緊報警，同時幫忙將受害者救上來，不過有11人當場失去生命跡象，另外2人送醫後也宣告不治。

這起事件引起印度社會熱議，北方邦首長阿迪亞納斯（Yogi Adityanath）第一時間要求地方政府協助受害者家屬；總理莫迪也在推特致哀說，這起事件令人心痛。

उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ हादसा हृदयविदारक है। इसमें जिन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, उनके परिजनों के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। स्थानीय प्रशासन हर संभव मदद में जुटा है। — Narendra Modi （@narendramodi） February 17, 2022

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