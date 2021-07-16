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    為救墜井男孩30人跟著跌落！ 至少4人死亡仍有多人失蹤

    印度中央邦維迪斯哈地區昨（15）日，有名男童掉入1口深約15公尺的井裡，井里水深約6公尺，有30位救援人員前來營救。然而，井邊無法承受這麼多人的重量，隨後便開始坍塌，救援人員跟著跌落井裡，釀成更大的意外事故。（圖擷取自@gppreet推特）

    印度中央邦維迪斯哈地區昨（15）日，有名男童掉入1口深約15公尺的井裡，井里水深約6公尺，有30位救援人員前來營救。然而，井邊無法承受這麼多人的重量，隨後便開始坍塌，救援人員跟著跌落井裡，釀成更大的意外事故。（圖擷取自@gppreet推特）

    2021/07/16 16:52

    〔即時新聞／綜合報導〕印度中央邦維迪斯哈地區昨（15）日，有名男童掉入1口深約15公尺的井裡，井里水深約6公尺，有30位救援人員前來營救。然而，井邊無法承受這麼多人的重量，隨後便開始坍塌，救援人員跟著跌落井裡，釀成更大的意外事故，據悉已有4人死亡，超過15人獲救，但還有10幾人仍下落不明。

    綜合外媒報導，起初這30位救援人員是要來救援掉入井中的男童，卻因為井邊不堪負荷眾人的重量，瞬間坍塌，讓救援人員紛紛跌入井中，反倒變成要被救援的人。由於救援過程中井底光線較暗，救援行動一度遇到困難，直到消防單位前來支援後，現場已分配照明、挖掘機等設備，相關人員正在排乾井水，趕緊搶救受困井裡的人員。

    對此，印度中央邦首席部長喬汗（Shivraj Singh Chouhan）表示，搜救行動持續進行，將針對此事故進行詳細調查，已救出的傷者皆已送往醫院救治。並表示，由於該地區不斷向下坍塌，在救難行動結束前，無法確切判定死傷人數。

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