「你們最喜歡的總統將很快現身」 川普新社群首篇貼文曝光！

前美國總統川普自立品牌，成立人際網路互動平台「真實社群」，預計最快下週上線，他在該平台的第一則貼文也曝光。（路透）

2022/02/17 10:58

〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統川普（Donald Trump）因發表爭議言論，先後遭推特、臉書等社群平台封殺，他決心自立品牌，成立人際網路互動平台「真實社群」（TRUTH Social），預計最快下週上線，川普在該平台的第一則貼文也曝光。

綜合外媒報導，由川普媒體與技術集團（Trump Media & Technology Group，TMTG）所創建的人際網路互動平台「真實社群」（TRUTH Social）已經展開最後測試，美國一般用戶已可透過蘋果手機的「App Store」預訂下載軟體，預估在3月底前上架，最快可能在下週，美國21日總統日上線。

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而川普在該平台的第一則貼文也曝光，川普兒子小川普（Donald Trump Jr.）在推特上發表父親在「真實社群」的首篇貼文，顯示「真實社群」有著與推特相似的頁面風格，只不過該網站對認證賬戶的標識是紅色的勾，而非推特的藍色，川普說：「做好準備！你們最喜歡的總統將很快會與你們再次見面。」

Time for some Truth!!! pic.twitter.com/jvyteDb5gW — Donald Trump Jr. （@DonaldJTrumpJr） February 15, 2022

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