女性愛滋病患首例！ 她接受臍帶血幹細胞移植後康復

美國研究團隊近日分享一名64歲混血愛滋女病患的案例，該個案接受臍帶血治療成功痊癒，成為全球首個從愛滋病康復的女性。示意圖，與本文無關。（美聯社）

2022/02/16 22:46

〔即時新聞／綜合報導〕人類對抗「後天免疫缺乏症候群」（HIV，愛滋病）的進程又邁出重要一步！美國紐約長老會威爾康奈爾醫學院（NewYork–Presbyterian Weill Medical College）近日宣布，一名感染愛滋病毒的混血女個案，在接受先天對愛滋病毒有免疫力之捐贈者的臍帶血幹細胞移植後，成為女性首例感染愛滋後以此療法痊癒的病患！

根據《紐約時報》報導，威爾康奈爾醫學院的研究團隊本週二（15日）在美國科羅拉多州丹佛市（Denver）舉辦的「反轉錄病毒和機會感染會議」（Conference on Retroviruses and Opportunisitic）上，分享這個成功案例，並公開該個案的背景與治療過程。

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這位64歲的混血女性，2013年被診斷出罹患愛滋後，便持續用反轉錄病毒藥物將病毒量維持在低水平；之後在2017年3月，個案又罹患「急性骨髓性白血病」（Acute myeloid leukemia，AML），同年8月從一名先天對愛滋病毒有免疫力的捐贈者獲得臍帶血，接受「單倍體臍帶移植」手術。

在接受臍帶血細胞移植治療過程中，該個案先從另位近親獲得捐血以增強免疫系統。手術過後僅14個月，她的血液中已沒有愛滋病毒蹤跡，3年後（2020年）停止愛滋治療，之後都未有復發跡象，4年後（2021年）確認已完全痊癒。不僅如此，她的急性骨髓性白血病也獲得緩解。

該個案成為全球第三位自愛滋病康復的患者，同時是女性首例，前2例為男性白人與拉丁裔，他們的治療方式是透過骨髓移植的成體幹細胞，因此這位64歲女子也是臍帶血幹細胞治療愛滋的首個成功個案。參與治療過程的范貝森（Koen van Besien）醫師表示，臍帶血治療相對於骨髓移植，不但取得較為容易，捐贈者與受贈者匹配度也不需要像骨髓移植那麼高。

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