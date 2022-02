俄羅斯真撤軍了？整排坦克運上車撤離影片曝光

2022/02/16 16:28

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯國防部今日宣布,在克里米亞的軍演結束,部隊已經開始撤離,返回駐地,根據俄羅斯國防部發布的影片,也可見一輛輛的坦克被運上列車撤走。

俄羅斯國防部今日公布一段影片,表示俄羅斯部隊已經從克里米亞開始撤離,官方指出,俄羅斯在克里米亞的軍演已經結束,南部軍隊正在返回原駐地。

俄羅斯昨(15)日就表示,部分部隊已經完成演習,將返回基地。消息傳出後,外界認為烏、俄緊張局勢趨緩,不過,北大西洋公約組織表示,沒看到任何局勢緩和的跡象,而且俄羅斯常常在演習後留下軍事裝備,讓部隊重新集結可能性增加;烏克蘭外交部長庫列巴(Dmytro Kuleba)也說,只有看到俄羅斯軍隊真的撤退的情況下,才會相信俄羅斯正在採取行動緩和局勢。

The Russian Ministry of Defense released a video showing military units being withdrawn from Crimea (crossing the Crimean Bridge) after the completion of military exercises #Ukraine #Russia Via @michaelh992 pic.twitter.com/T0YRYOuIed