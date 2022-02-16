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    俄羅斯真撤軍了？整排坦克運上車撤離影片曝光

    俄羅斯國防部今日公布影片表示，俄羅斯部隊已經從克里米亞開始撤離，官方指出，俄羅斯在克里米亞的軍演已經結束，南部軍隊正在返回原駐地。（擷取自推特）

    俄羅斯國防部今日公布影片表示，俄羅斯部隊已經從克里米亞開始撤離，官方指出，俄羅斯在克里米亞的軍演已經結束，南部軍隊正在返回原駐地。（擷取自推特）

    2022/02/16 16:28

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯國防部今日宣布，在克里米亞的軍演結束，部隊已經開始撤離，返回駐地，根據俄羅斯國防部發布的影片，也可見一輛輛的坦克被運上列車撤走。

    俄羅斯國防部今日公布一段影片，表示俄羅斯部隊已經從克里米亞開始撤離，官方指出，俄羅斯在克里米亞的軍演已經結束，南部軍隊正在返回原駐地。

    俄羅斯昨（15）日就表示，部分部隊已經完成演習，將返回基地。消息傳出後，外界認為烏、俄緊張局勢趨緩，不過，北大西洋公約組織表示，沒看到任何局勢緩和的跡象，而且俄羅斯常常在演習後留下軍事裝備，讓部隊重新集結可能性增加；烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）也說，只有看到俄羅斯軍隊真的撤退的情況下，才會相信俄羅斯正在採取行動緩和局勢。

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