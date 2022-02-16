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    軍情動態》俄羅斯營戰術群有弱點！ 美專家：烏克蘭已摸透

    演習中的烏克蘭士兵。（美聯社）

    演習中的烏克蘭士兵。（美聯社）

    2022/02/16 16:08

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯朝俄烏邊境投入強大兵力，引發局勢緊張，不過美國《富比士》（Forbes）軍事記者、專家艾克塞（David Axe）強調，俄羅斯營級戰術群（Battalion Tactical Group，BTG）並非無懈可擊，而烏克蘭在多次戰爭取得勝利後，也摸透對方弱點和應對戰術，就是得要「直搗黃龍」。

    艾克塞撰文稱，俄軍坐擁千輛坦克、數百門火砲、防空系統和電戰支援，部隊戰力強大，但他認為，俄羅斯BTG並非無懈可擊；他表示，在近十年的激烈戰鬥中，烏克蘭已經摸清典型BTG的主要弱點，而若烏克蘭能利用這些弱點，便能減緩對方攻勢。

    艾克塞指出，美國陸軍上尉菲奧雷（Nicolas Fiore）2017年曾在陸軍官方季刊中的論文提及類似概念，就是雖然俄軍在運用戰術上很少失敗，即使失敗也是以僵局告終，但烏克蘭軍方戰勝的次數得以顯示，俄羅斯BTG存有可以利用的戰術弱點。

    艾克塞說，BTG的關鍵在於人力，俄羅斯軍隊透過外圍火砲的火力來掩護軍隊最珍貴的資源，也就是熟練的專業步兵，不過俄羅斯是高齡化社會，短期徵召來的士兵在戰鬥中幾乎一文不值。意即雖俄羅斯表面上擁有眾多營級戰術群，但實際上專業士兵的數量不多。

    過去在這類情況下，例如頓巴斯地區，俄羅斯經常和當地扶持的軍事組織並肩作戰，讓反政府分離主義叛軍擔任外圍防禦的代理部隊，前線正規軍部署數量不多。

    艾克塞指，若烏方指揮官能調動足夠兵力，拖住俄羅斯正規軍並加以反擊，或許能在正規軍外圍機動前行，打擊防禦最薄弱的位置，也就是只有代理部隊防守的位置，而這些位置甚至可能包含指揮所、情報單位以及關鍵支援單位等BTG主戰力集結區。

    艾克塞表示，過去烏克蘭就以這種方式，突襲BTG的弱點，取得勝利，2014年烏克蘭陸軍繞過前線的分離主義叛軍，朝後方100多英里處直搗黃龍，摧毀、繳獲多輛俄國坦克及多門大砲，並解救多個孤立求援的烏克蘭駐紮官兵。

    即使外圍敵軍主要由俄羅斯正規軍組成，也並非無法擊敗，烏克蘭2015年就曾在對面叛軍人數不足、俄羅斯不願投入足夠正規軍的狀況下，取得勝利。

    艾克塞整理上述概念，強調「擊敗BTG的策略已經顯而易見」，那就是扛住BTG的正面砲火轟炸以及少數政規軍的正面攻擊，隨後繞過前線，痛擊BTG主戰力集結區；但他也說，一次成功的突襲，對烏克蘭來說代價也不小，因此烏克蘭前線將士能否有抵抗敵軍砲火並進行反擊的決心，也是個懸而未決的問題。

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