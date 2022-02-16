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    宏都拉斯前總統上月甫卸任 因涉販毒收賄「被當眾上銬」

    我友邦宏都拉斯前總統葉南德茲（中）涉入販毒案，美國要求引渡，宏都拉斯警方動用百名警力包圍其住處，而後葉南德茲被當眾上銬帶離。（路透）

    我友邦宏都拉斯前總統葉南德茲（中）涉入販毒案，美國要求引渡，宏都拉斯警方動用百名警力包圍其住處，而後葉南德茲被當眾上銬帶離。（路透）

    2022/02/16 12:43

    〔即時新聞／綜合報導〕我友邦宏都拉斯前總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）涉入販毒案，美國要求引渡，前晚宏都拉斯警方動用百名警力包圍其住處，而後葉南德茲被當眾上銬帶離。

    綜合外媒報導，上月才剛卸任的葉南德茲，被美國司法部指控涉嫌販毒、收受數百萬美元的賄賂，包庇軍火走私。

    在美方要求引渡下，宏都拉斯警方14日深夜動用百名警力包圍葉南德茲住家，但卸任當天宣誓就職中美洲議會代表的他，享有豁免權，能因此免獲被起訴，除非議員母國要求，才能取消或暫停豁免權，否則警方不得擅自行動

    隔日葉南德茲自知無從逃避，在推特宣布願意自首，配合警方，但否認一切罪刑，在宏都拉斯法庭下令逮捕下，葉南德茲15日走出住處，警方為其戴上手銬、腳鐐，並給了他一件防彈背心，隨後將他帶到首都的特種部隊基地進行扣留，而這整段畫面都被國家電視台播送出去。

    宏都拉斯安全部長沙比雍（Ramon Sabillon）表示，葉南德茲被捕是項歷史壯舉。

    不過葉南德茲的辯護律師痛斥，葉南德茲的身為中美洲議會代表的權利受到踐踏，而他也自願接受引渡，法院沒必要多此一舉，再簽發逮捕令。

    在此之前，葉南德茲胞弟東尼‧葉南德茲（Tony Hernández）已因擔任惡名昭彰的墨西哥毒梟「矮子」的白手套，轉交贓款予葉南德茲，在去年被判終身監禁。

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