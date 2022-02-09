美國準駐宏都拉斯大使 承諾致力強化台宏邦交

2022/02/09 05:36

〔中央社〕美國駐宏都拉斯大使提名人杜古今天出席國會人事聽證會時表示，台灣是價值夥伴，若提名獲准，她將清楚讓宏都拉斯知道台宏關係重要性，也會竭盡所能強化宏國與其他民主政體關係。

美國參議院外委會今天依循程序慣例，針對駐宏都拉斯、葡萄牙、牙買加與對抗反猶太主義等大使人事提名案召開聽證會。宏都拉斯是台灣僅存14個邦交國之一，且1月底才剛迎接首位女總統卡蕬楚（Xiomara Castro），讓台宏邦交成為聽證會焦點之一。

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現年58歲、曾任美國駐尼加拉瓜大使的杜古（Laura Farnsworth Dogu）開場時就作證表示，美國推崇台灣為價值夥伴，若提名獲准，她會清楚表明台宏關係的重要性，也會竭盡所能強化宏都拉斯與其他民主政體的夥伴關係。

卡蕬楚競選期間，曾宣稱當選後將與台灣斷交並與中華人民共和國建交，共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）今天特別關切此事。盧比歐要求杜古承諾，未來會把鞏固台宏邦交視為優先事項，並讓宏國知道外交轉向非明智之舉。

杜古回應指出，宏都拉斯去年11月大選以來，宏美兩國間有許多高層互訪。就她所知，許多造訪宏國的美國官員在與卡蕬楚新政府對話中，都強調台宏關係重要性。

美國國務院西半球事務助卿尼柯爾斯（Brian Nichols）2月3日出席眾議院外委會聽證會時也透露，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）1月底出席卡蕬楚就職典禮時，也曾親自關切台宏邦交。

杜古說，宏都拉斯應維繫與台灣的邦交，這相當重要，過去經驗證明台宏關係使宏都拉斯受惠，她認為未來也會是如此。雙方有許多合作機會，尤其在經濟領域；台灣在國內發展出強健經濟體，此經驗值得分享出去，供宏國學習，台灣也能夠且應該在宏都拉斯投資。

杜古承諾，若順利出任駐宏大使，她未來會續守這項立場，大力協助維繫台宏關係。

參議院外委會召開人事聽證會後，將擇日就提名案進行表決，若獲通過會再提交至參議院院會表決，過半數議員支持即算過關。（編輯：陳政一）1110209

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