美要求引渡 百名警力包圍宏都拉斯前總統住處

美國向宏都拉斯政府要求引渡前總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）後，約100名員警包圍葉南德茲住處。（路透）

2022/02/15 17:27

〔中央社〕在美國向宏都拉斯政府要求引渡前總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）後，路透社記者今天看到約100名員警包圍葉南德茲住處。

葉南德茲遭控與毒梟勾結，美國計劃在葉南德茲卸任後要求引渡的傳言，幾個月以來傳得沸沸揚揚。葉南德茲上月卸任後，由左翼領袖卡蕬楚（Xiomara Castro）接任。

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葉南德茲執政8年期間，華府視之為動蕩中美洲地區的重要盟友。如今美國提出引渡要求，顯然態度已然轉換。

美國先前已將葉南德茲列入黑名單，國務卿布林肯（Antony Blinken）本月表示，有可靠報告顯示，葉南德茲「犯下或協助貪汙與販毒行為，參與大規模貪腐」。 目前尚無法取得葉南德茲說法，但他向來否認自己與毒品販運者有牽連。路透社記者在葉南德茲住處外看到約百名員警包圍。

葉南德茲的律師告訴當地電視台，前總統目前躲在家中，而逮捕葉南德茲是非法的，因為他身為中美洲議會議員，享有免於被起訴的豁免權。

在卡蕬楚就任總統幾小時後，葉南德茲正式加入總部在瓜地馬拉的區域組織「中美洲議會」（Parlacen）。中美洲議會賦予議員免於被起訴的豁免權，但若議員的母國要求，可以取消或暫停豁免權。

宏都拉斯最知名的肅貪檢察官桑托斯（Luis Javier Santos）在推特表示，「引渡葉南德茲沒有障礙」。

宏都拉斯外交部稍早在推特發文說，來自「美國大使館的官方通訊」已送至最高法院，正式要求逮捕一名「宏都拉斯政治人物」並予以引渡。但聲明未透露身分。

宏都拉斯一名不願具名的高階政府官員告訴路透社，美國已「要求宏國政府暫時逮捕前總統葉南德茲，予以引渡」。

宏都拉斯司法機構發言人杜華德（Melvin Duarte）表示，最高法院預計於當地時間15日上午9時30分開會，將任命一名法官負責監督葉南德茲引渡案。

葉南德茲在掌權期間與華府建立密切關係，最為人所知的是他贏得美國前總統川普的支持，因為他投其所好，利用宏都拉斯維安力量，阻擋湧向美國的中美洲非法移民。

但他的任期，籠罩在和毒販有所牽連的指控與貪腐醜聞陰霾下。葉南德茲的胞弟被控大規模走私毒品至美國，去年遭美國法官判處終身監禁外加一個30年徒刑。

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