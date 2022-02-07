賴清德上月剛結束訪問 宏國總統卡蕬楚確診武肺

副總統賴清德（圖左）日前剛結束訪問友邦宏都拉斯，6日時卻傳出宏國總統卡蕬楚（圖右）確診武肺。（法新社）

2022/02/07 08:35

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宏都拉斯總統確診 曾與其會晤的賴清德快篩陰性

〔即時新聞／綜合報導〕副總統賴清德日前剛結束訪問友邦宏都拉斯，後續卻傳出有駐宏使館人員確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），外交部則表示當時全員每天都有進行PCR檢測且都是陰性。不料6日時又傳出宏國總統卡蕬楚（Xiomara Castro）也確診武肺，不過卡蕬楚也表示她先前的檢測結果是陰性。

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據外媒最新消息，在上月底剛宣誓就職宏都拉斯總統的卡蕬楚6日表示，她在進行篩檢後發現自己確診罹患武肺，因此將進行隔離，不過她也表示目前症狀輕微，仍會持續處理政務。卡蕬楚也提到，先前的檢測結果是陰性。

我國副總統賴清德先前出訪友邦，並於上月30日返台，他在當地時間上月27日參加卡蕬楚的就職典禮，並與卡蕬楚在宏國總統府舉行雙邊會談，當時兩人曾握雙手致意。賴清德在致詞時恭賀卡蕬楚在去年11月帶領3位副總統再創宏都拉斯共和國的歷史紀錄，成為宏都拉斯共和國第一位女總統。

本月初時則傳出接待賴清德的駐宏使館人員確診武肺，不過外交部對此表示，該人員症狀輕微，雖曾參與賴清德特使團接待工作，但當時全團及接待人員每天都有接受PCR檢測，結果都是陰性。

本報先前報導也提到，貝里斯日前也宣布該國總理布里仙紐（John Briceño）確診武肺，針對副總統賴清德曾在宏都拉斯與布里仙紐會晤，總統府發言人張惇涵本月3日時也表示，賴副總統率特使團出訪期間，皆依照防疫官指引採取防疫措施。特使團的團員在出訪期間，每日快篩皆為陰性；全團返台前，在宏都拉斯、美國舊金山，及返抵桃園機場時所進行的PCR檢驗，結果也皆為陰性。

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副總統賴清德日前剛結束訪問友邦宏都拉斯，6日時卻傳出宏國總統卡蕬楚（見圖）確診武肺。（路透）

副總統賴清德日前與宏都拉斯新任總統卡蕬楚在宏國總統府舉行雙邊會談。（資料照，總統府提供）

副總統賴清德結束訪宏行程回台沒多久，傳我駐宏使館人員確診，該人員曾接待賴清德特使團。（資料照）

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