賴清德上月剛結束訪問 宏國總統卡蕬楚確診武肺
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〔即時新聞／綜合報導〕副總統賴清德日前剛結束訪問友邦宏都拉斯，後續卻傳出有駐宏使館人員確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），外交部則表示當時全員每天都有進行PCR檢測且都是陰性。不料6日時又傳出宏國總統卡蕬楚（Xiomara Castro）也確診武肺，不過卡蕬楚也表示她先前的檢測結果是陰性。
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據外媒最新消息，在上月底剛宣誓就職宏都拉斯總統的卡蕬楚6日表示，她在進行篩檢後發現自己確診罹患武肺，因此將進行隔離，不過她也表示目前症狀輕微，仍會持續處理政務。卡蕬楚也提到，先前的檢測結果是陰性。
我國副總統賴清德先前出訪友邦，並於上月30日返台，他在當地時間上月27日參加卡蕬楚的就職典禮，並與卡蕬楚在宏國總統府舉行雙邊會談，當時兩人曾握雙手致意。賴清德在致詞時恭賀卡蕬楚在去年11月帶領3位副總統再創宏都拉斯共和國的歷史紀錄，成為宏都拉斯共和國第一位女總統。
本月初時則傳出接待賴清德的駐宏使館人員確診武肺，不過外交部對此表示，該人員症狀輕微，雖曾參與賴清德特使團接待工作，但當時全團及接待人員每天都有接受PCR檢測，結果都是陰性。
本報先前報導也提到，貝里斯日前也宣布該國總理布里仙紐（John Briceño）確診武肺，針對副總統賴清德曾在宏都拉斯與布里仙紐會晤，總統府發言人張惇涵本月3日時也表示，賴副總統率特使團出訪期間，皆依照防疫官指引採取防疫措施。特使團的團員在出訪期間，每日快篩皆為陰性；全團返台前，在宏都拉斯、美國舊金山，及返抵桃園機場時所進行的PCR檢驗，結果也皆為陰性。
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