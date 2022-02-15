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    罵爽的！穿和服遭嗆「亡國奴」還被趕 中國景區竟稱沒這規定

    雲南大理一名穿著和服的女子在當地景區內遊玩遭驅趕。（圖翻攝自微博）

    雲南大理一名穿著和服的女子在當地景區內遊玩遭驅趕。（圖翻攝自微博）

    2022/02/15 23:50

    〔即時新聞／綜合報導〕中國仇日情結嚴重，近日有中國遊客穿著和服到雲南省大理市一風景區，卻遭疑似工作人員驅趕，痛罵一夥人「亡國奴」，過程中還有其他遊客加入批評行列。此事在微博引發熱議，後來景區負責單位被問到此事時，態度不向流傳影片中的工作人員那樣氣勢凌人，宣稱正在了解情況，景區內也沒有禁穿和服規定。

    綜合中媒報導，本月13日，有4人團到雲南大理洱海生態廊道遊玩拍照，其中一名女子身穿和服，卻遭景區內工作人園驅趕，讓和服女子一行人相當不滿，回懟「這是道德綁架」，要求工作人員說說中國有哪條法律規定不能穿和服，不過工作人員說不出個所以然，只是嗆聲「南京大屠殺你忘記啦？」還有其他遊客也幫腔「滾出大理」。

    這件事情引發熱議，網友紛紛表示「穿和服到有嚴肅歷史的地方就算了，穿自己喜歡的衣服出去玩沒毛病吧」、「這幫人仇日仇到眼光都狹隘了」、「民族自尊心也就這樣了」、「扛著一根愛國的大旗四處撒潑」。對此，有中媒記者特地去問景區相關單位此事時，工作人員態度似乎龜縮，僅稱也介入調查，景區內沒有規定不能穿和服拍照，會聯繫當事人處理。

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