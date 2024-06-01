最古老星系現形！韋伯望遠鏡又改寫紀錄

韋伯望遠鏡近紅外線攝影機拍攝的JADES-GS-z14-0星系。（路透）

2024/06/01 23:40

〔編譯管淑平／綜合報導〕「韋伯」太空望遠鏡（JWST）又為人類對宇宙形成初期的了解帶來突破，跨國研究團隊5月28日發表研究報告指出，韋伯望遠鏡發現一個在宇宙大爆炸（Big Bang）後約2億9000萬年就存在的星系，改寫迄今觀測發現的最古老星系紀錄。

韋伯能前所未有地深入探測宇宙遙遠區域，也就是正在回顧宇宙的過去。目前最被廣泛接受的說法是，宇宙在138億年前的「大爆炸」中誕生，大爆炸後的初期幾億年稱為「宇宙黎明」，即韋伯望遠鏡探究的主要目標。

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進行探測的「韋伯望遠鏡先進深銀河系外巡天計畫（JADES）」小組，將這次發現的星系編號為「JADES-GS-z14-0」，透過光譜分析其範圍橫跨約1600光年，質量相當於5億顆大小和太陽相當的恆星，正在快速形成新的恆星，每年約形成20顆。以這個星系相當於在宇宙年齡僅0.2%歲就形成，其亮度和大小都令人驚訝。

在韋伯望遠鏡投入觀測以前，科學家並不知道這麼早期的宇宙就已經有星系形成，而且會這麼亮。參與這項研究的亞利桑那大學天文物理學家海因萊恩（Kevin Hainline）說，「早期的宇宙為我們帶來一個又一個驚喜」；研究報告共同作者、英國劍橋大學天文物理學家德尤金尼奧（Francesco D'Eugenio）說，「我想大家都驚訝到下巴都掉下來了」，「韋伯呈現出在宇宙初期的星系，比我們先前所預期的還要明亮」。

研究團隊認為，以JADES-GS-z14-0星系龐大程度來看，意味著所觀察到的光肯定是來自年輕恆星，而非星系中超大質量黑洞吞噬物質產生。

在這項發現之前所知最早星系，是在「大爆炸」後大約3億2000萬年出現的JADES-GS-z13-0，也是由JADES團隊透過韋伯望遠鏡發現的。

JADES團隊共同領導人、加州大學聖克魯斯分校天文學家羅勃森（Brant Robertson）說，「這次的發現完全在意料之外，並且可能是韋伯望遠鏡迄今最重要的銀河系外星系發現」。

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