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    東加火山爆發滿月 總理曝外援＋武肺「兩難」現況

    南太平洋島國東加上月15日遭遇海底火山爆發引起海嘯，全球多國有感示警。（路透）

    南太平洋島國東加上月15日遭遇海底火山爆發引起海嘯，全球多國有感示警。（路透）

    2022/02/15 10:26

    〔即時新聞／綜合報導〕南太平洋島國東加上月15日遭遇海底火山爆發引起海嘯，全球多國有感示警，並派機艦搭載急用物資馳援。《BBC》今刊出總理索瓦萊尼（Siaosi Sovaleni）專訪，他表示，東加正努力重建基礎設施與人民生活，老百姓也持續試圖走出傷痛，並對抗武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，目前有139例，不過他認為病例非因外援物資湧入，而是來自港口。

    《BBC》報導，火山與海嘯不只重創東加約18.5%的國內生產毛額（GDP），也增加人民心理負擔。索瓦萊尼說，事發後部分房屋被毀，但搬家不是易事，受災戶得決定是否續留原地，還是留下回憶轉身離開，目前正在考慮重新安置或原地重建，心理方面則需要更長時間克服。

    不只災情，報導指出，東加也面臨武漢肺炎疫情，索瓦萊尼透露，「如今我們有139例，這是過去1週的數據」，但他覺得病例來自港口，而不是像先前報導提及源於外援物資投遞交付。索瓦萊尼也坦言，東加為了防止病例攀升防疫嚴格，影響到救援工作，不過兩難的是，若有額外小幫手分擔部分工作，對其將是一大助益。

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