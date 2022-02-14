謠言終結站》美國要逮捕谷愛凌？ 查無此事！

網傳美國政府將因國籍問題逮捕谷愛凌（圖），實為錯假訊息。（路透）

2022/02/14 23:32

〔即時新聞／綜合報導〕網路上近日流傳1篇文章，稱美國《CNN》報導，奪下冬奧金牌的中美混血滑雪選手谷愛凌（Eileen Gu）違反美國國籍法，美國將逮捕谷愛凌回國接受審判。但事實上，《CNN》並無相關報導，美國政府也沒有相關作為，此篇文章為「假訊息」。

台灣事實查核中心指出，近日網路上流傳1篇文章，稱「美國CNN報導」，「谷愛凌在奧運運動員登記表上將自己的國籍註冊為中國，違反了美國公民國籍法」，美國移民局「要求法庭發出逮捕令，要谷愛凌立即回國接受審判」，「美國奧林匹克委員會要求奧委會，取消谷愛凌代表資格」。

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查核中心搜尋後發現，此篇文章來自於網路上1篇2月12日發布的「重磅！美國移民局開始對谷愛凌調查」文章，並非《CNN》報導。該文章也已經被刪除。

查核中心透過「Eileen Gu」與美國公民及移民服務局全稱「United States Citizenship and Immigration Services」或簡稱「USCIS」等關鍵字查找《CNN》報導，並無傳聞所稱的相關報導。查找美國公民及移民服務局網站，也沒有任何相關聲明。

查核中心另查找美國奧委會、國際奧委會與中國奧委會等網站，並沒有發現任何美國奧委會要求取消谷愛凌代表資格的訊息。瀏覽2022北京冬奧官方賽程表，也可看見谷愛凌今天（14日）照常參與「自由式滑雪女子坡面障礙技巧資格賽」賽事。

經查核中心查證，該文章所提的「美國移民局要求法庭發出逮捕令，要谷愛凌回國接受審判」、「美國奧委會要求取消谷愛凌代表資格」等敘述均為錯假訊息。

近日網路上流傳1篇文章，稱谷愛凌違反美國國籍法，將被美國政府逮捕回國受審。實際上是「假訊息」。（擷取自台灣事實查核中心網頁）

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