英國王儲夫妻都染疫！ 卡蜜拉確診自我隔離中

武肺變種Omicron肆虐全球，繼英國王儲、威爾斯親王查爾斯王子日前確診後，其妻康瓦爾公爵夫人卡蜜拉今（14）日也傳篩檢陽性，目前正自我隔離中。（美聯社）

2022/02/14 21:08

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）變種Omicron肆虐全球，繼英國王儲、威爾斯親王查爾斯王子（Prince Charles）日前確診後，其妻子康瓦爾公爵夫人卡蜜拉（Camilla, Duchess of Cornwall）今（14）日也傳篩檢陽性，目前正自我隔離中。

據《衛報》報導，英國73歲王儲查爾斯王子10日傳出二度確診後，其74歲妻子卡蜜拉今日也傳出篩檢陽性消息，目前正依照英國政府防疫指引進行自我隔離。

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報導指出，查爾斯王子確診前2天曾在溫莎堡與女王伊莉莎白二世見面，而在查爾斯確診前一晚，查爾斯及卡蜜拉夫婦才與英國財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）和其他閣員在大英博物館會面。

據悉，卡蜜拉及查爾斯兩人都已接種過3劑疫苗，包括完整2劑加1劑加強針，而查爾斯已是第二度確診。

卡蜜拉是查爾斯第2任妻子，1996年查爾斯前妻黛安娜王妃車禍逝世後，2005年與查爾斯公證結婚。

上週，伊莉莎白二世在慶祝登基滿70週年的致全國書面訊息中表示，未來查爾斯當上國王時，她誠摯地希望查爾斯的妻子卡蜜拉擁有「王后」（Queen Consort）頭銜。

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