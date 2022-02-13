德國總統史坦麥爾成功連任 誓言捍衛民主

史坦麥爾揮手致意，身旁是他的夫人艾兒科（Elke Buedenbender）。（美聯社）

2022/02/13 23:16

〔即時新聞／綜合報導〕德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）今（13）日在總統大選中成功連任，他在接下來的5年將繼續擔任德國國家元首。

《美聯社》報導，史坦麥爾在勝選後表示，「我的責任在於這個國家的全體人民，且不分黨派。但我在捍衛民主上就不會中立了，不論誰為了民主而戰，我都會與他同一陣線，不管誰攻擊民主，就會與我為敵。」

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而關於緊張的烏俄情勢，史坦麥爾也發表了看法，「我們正身處軍事衝突的危險中，一場在東歐的戰爭，而俄羅斯須對此負上責任。」

史坦麥爾接著說，「不要對俄羅斯集結軍隊的舉動產生誤解，那是對烏克蘭的一股威脅，就是如此。但在那裏的人們有權利不受恐懼與威脅、獨立自主的生活著。世上沒有任何一個國家有權摧毀這些，不論誰想這麼做，我們就會果斷的給予回應。」

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）事後恭賀史坦麥爾當選，他稱讚史坦麥爾「在對的時間下，最適合的總統人選。」

德國總統任期為5年。因德國行內閣制，所以總統是沒有實權的虛位元首，主要職責為依照國會決議任免總理，簽署法令以及主持禮儀活動等等。德國不設副總統職位。

現年66歲的史坦麥爾當上德國總統前，曾是前總理施若德（Gerhard Schroeder）的幕僚長，也擔任過上一任總理梅克爾（Angela Merkel）的外交部長。

史坦麥爾於當選後發表感言。（法新社）

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