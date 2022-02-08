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    若俄國入侵烏克蘭 拜登：將終結「北溪2號」

    美國總統拜登（Joe Biden，圖右）7日與德國總理蕭茲（Olaf Scholz，圖左）在白宮橢圓形辦公室會晤。（美聯社）

    美國總統拜登（Joe Biden，圖右）7日與德國總理蕭茲（Olaf Scholz，圖左）在白宮橢圓形辦公室會晤。（美聯社）

    2022/02/08 10:22

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登（Joe Biden）7日表示，如果俄羅斯入侵烏克蘭，德俄合作的天然氣管線計畫「北溪2號」（Nord Stream 2）就會喊卡，並強調與德國總理蕭茲（Olaf Scholz）團結一致，避免在歐洲發生戰爭。

    《路透》報導，拜登7日與蕭茲在白宮橢圓形辦公室會晤，拜登在會後聯合記者會上表示，如果俄羅斯入侵，這意味著戰車或軍隊再度越過烏克蘭邊界，那麼北溪2號將不復存在，「我向你們保證，我們將能做到。」

    被指在烏俄危機中未展現領導力而在國內外飽受批評的蕭茲告訴媒體，如果俄羅斯入侵烏克蘭，俄羅斯將付出非常高的代價，並稱德國和美國的做法相同，「我們將團結一致，我們將共同行動，我們將採取一切必要措施。」

    報導提到，蕭茲在美國為期1天的訪問中，並未提及北溪2號，而是強調將與美國團結一致。

    北溪2號天然氣管道是歐洲最具爭議性的能源項目，由俄羅斯的納爾瓦灣（Narva Bay），經由波羅的海到達德國北部的盧布明（Lubmin），一旦啟用，俄羅斯便可繞過烏克蘭，直接向歐洲輸送天然氣。北溪2號耗資110億美元，已於2021年8月底完工。

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