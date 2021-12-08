為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美國安顧問：若俄入侵烏克蘭 北溪2號深受威脅

    美國白宮國家安全顧問蘇利文今天表示，一旦俄國入侵烏克蘭，德方就會關閉北溪天然氣2號管線（Nord Stream 2）。（美聯社）

    美國白宮國家安全顧問蘇利文今天表示，一旦俄國入侵烏克蘭，德方就會關閉北溪天然氣2號管線（Nord Stream 2）。（美聯社）

    2021/12/08 17:10

    〔中央社〕美國白宮國家安全顧問蘇利文今天表示，美國官員已得到德國當局承諾，一旦俄國入侵烏克蘭，德方就會關閉北溪天然氣2號管線（Nord Stream 2）。

    白宮表示，萬一俄國進行侵略行為，德國已承諾關閉穿越波羅的海、從俄國輸送天然氣到德國的北溪2號管線。

    據白宮說法，美國總統拜登今天告訴俄國總統普廷（Vladimir Putin），西方國家擔心俄國將入侵烏克蘭，並警告莫斯科一旦挑起軍事衝突，將以「強烈經濟反制和其他措施」作為懲罰。

    美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）指出，北溪2號還沒有正式營運，這讓西方國家取得比普廷更大的優勢。北溪2號是由俄國能源巨擘俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）旗下子公司負責營運。

    蘇利文在白宮告訴記者：「如果普廷希望那條管線正常輸送天然氣，他應該不會想要冒險入侵烏克蘭。」

    蘇利文說，美國一直與即將卸任和新組成的德國政府接觸，討論一旦俄國入侵烏克蘭，北溪2號的狀況將如何，但他拒絕進一步透露雙方對話內容。

    他稱：「俄國如果在未來幾週內入侵烏克蘭，北溪2號的未來將如何，是最優先討論的事項。我們已針對相關議題進行徹底討論。」

    蘇利文說，美國官員稱他們已得到德方保證，會將北溪2號關閉，但目前尚不清楚雙方是否已就入侵的定義取得共識。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    俄羅斯若真對烏克蘭動手 外媒點出美國最強制裁手段
    2021/12/08 11:32

    俄羅斯若真對烏克蘭動手 外媒點出美國最強制裁手段
    稱俄國入侵將發生血腥屠殺 烏克蘭防長：讓他們躺回棺材裡
    2021/12/08 09:02

    稱俄國入侵將發生血腥屠殺 烏克蘭防長：讓他們躺回棺材裡

    遲來的「漲」聲 明德站房價逆勢高飛
    拜登警告普廷 入侵烏克蘭將面臨強力制裁
    2021/12/08 07:40

    拜登警告普廷 入侵烏克蘭將面臨強力制裁
    全長逾1200公里 俄德天然氣管道「北溪2號」完工
    2021/09/10 19:20

    全長逾1200公里 俄德天然氣管道「北溪2號」完工

    富坦穩月收基金 本月績效排名第一
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播