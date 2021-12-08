美國安顧問：若俄入侵烏克蘭 北溪2號深受威脅

美國白宮國家安全顧問蘇利文今天表示，一旦俄國入侵烏克蘭，德方就會關閉北溪天然氣2號管線（Nord Stream 2）。（美聯社）

2021/12/08 17:10

〔中央社〕美國白宮國家安全顧問蘇利文今天表示，美國官員已得到德國當局承諾，一旦俄國入侵烏克蘭，德方就會關閉北溪天然氣2號管線（Nord Stream 2）。

白宮表示，萬一俄國進行侵略行為，德國已承諾關閉穿越波羅的海、從俄國輸送天然氣到德國的北溪2號管線。

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據白宮說法，美國總統拜登今天告訴俄國總統普廷（Vladimir Putin），西方國家擔心俄國將入侵烏克蘭，並警告莫斯科一旦挑起軍事衝突，將以「強烈經濟反制和其他措施」作為懲罰。

美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）指出，北溪2號還沒有正式營運，這讓西方國家取得比普廷更大的優勢。北溪2號是由俄國能源巨擘俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）旗下子公司負責營運。

蘇利文在白宮告訴記者：「如果普廷希望那條管線正常輸送天然氣，他應該不會想要冒險入侵烏克蘭。」

蘇利文說，美國一直與即將卸任和新組成的德國政府接觸，討論一旦俄國入侵烏克蘭，北溪2號的狀況將如何，但他拒絕進一步透露雙方對話內容。

他稱：「俄國如果在未來幾週內入侵烏克蘭，北溪2號的未來將如何，是最優先討論的事項。我們已針對相關議題進行徹底討論。」

蘇利文說，美國官員稱他們已得到德方保證，會將北溪2號關閉，但目前尚不清楚雙方是否已就入侵的定義取得共識。

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