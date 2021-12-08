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    俄羅斯若真對烏克蘭動手 外媒點出美國最強制裁手段

    圖為烏克蘭軍人。（美聯社）

    圖為烏克蘭軍人。（美聯社）

    2021/12/08 11:32

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯與烏克蘭邊境緊張程度急遽升高，外傳有10萬俄軍集結在烏克蘭邊境，連美國總統拜登都出面警告俄羅斯，如果真的入侵烏克蘭，將會面臨強而有力的制裁，外媒也撰文分析，假如俄國動手，西方將會如何應對。

    《法廣》報導，歐洲眾多觀察家推測，俄羅斯大軍集結烏國邊境，最主要的目的是炫耀武力，但問題在於，如果俄國真的動手，西方會怎麼做，白宮消息傳出，美國將會對烏克蘭軍隊提供支持，並強化東歐駐軍，但美國目前沒有打算對俄羅斯直接進行軍事反擊。

    報導表示，至於經濟制裁方面，美國最能打擊俄羅斯的金融制裁稱之為「核武選項」，就是將俄羅斯從環球銀行金融電信協會（Society for Worldwide Interbank FinancialTelecommunication，SWIFT）排除，該協會是世界級金融消息網路，銀行和其他金融機構透過該組織提供的安全管道交換數據，進而完成金融交易。

    報導表示，如果美國真的採用此選項，將對俄羅斯能源領域造成致命傷，多年來俄國一直希望能推出另一種可以跟SWIFT並行的金融支付系統。

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