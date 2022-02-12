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    與病毒共存！挪威大解禁：免戴口罩 確診不隔離

    挪威今（12）日取消大部分防疫政策，民眾不需配戴口罩，確診者也不需被隔離。圖為挪威街景。（法新社）

    挪威今（12）日取消大部分防疫政策，民眾不需配戴口罩，確診者也不需被隔離。圖為挪威街景。（法新社）

    2022/02/12 20:02

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）仍在全球蔓延，不過，已有多個國家選擇「與病毒共存」。北歐國家瑞典、丹麥近幾週紛紛解除防疫措施，挪威今（12）日也跟進，宣布取消大部分防疫政策，民眾不需配戴口罩，確診者也不需被隔離。

    據《路透》報導，挪威總理斯托爾（Jonas Gahr Stoere）今天說，從當地時間12日上午10點開始（台灣時間12日下午5點），挪威將取消近乎所有的防疫限制。

    挪威解除防疫限制後，當地人民不再需要配戴口罩或保持1公尺社交距離，確診者也不需隔離，僅被建議待在家4天；此外，前往挪威的旅客不需再提前登記入境，政府也取消要求部分旅客（如未接種疫苗者）在出發前提供陰性證明。

    斯托爾說：「武肺疫情對於大部分人而言，已經不再是主要的健康威脅。Omicron變異株也沒有引起非常多重症病患，此外，我們受到疫苗的良好保護。」

    不過由於挪威最北界的斯瓦巴（Svalbard）醫療資源有限，旅客在抵達當地前後仍要進行武肺檢測，到當地的國際航班維持停飛。

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