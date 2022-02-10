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    解除防疫限制 瑞典宣布疫情大流行結束

    瑞典政府解除防疫限制，如同宣告疫情大流行結束。圖為瑞典民眾在馬爾摩一間夜店前排隊等候入場。（法新社）

    瑞典政府解除防疫限制，如同宣告疫情大流行結束。圖為瑞典民眾在馬爾摩一間夜店前排隊等候入場。（法新社）

    2022/02/10 07:04

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）仍在全球各地蔓延，不過目前已有多個國家選擇「與病毒共存」，瑞典也在9日取消防疫限制措施，並停止對新冠病毒的大部分檢測。瑞典衛生部長哈倫格倫（Lena Hallengren）表示，對瑞典社會來說，新冠病毒已不再被歸類為「威脅」。

    根據《路透》報導，瑞典政府在整個大流行期間選擇對採取自主措施，而不是採用強制封鎖措施，瑞典政府上週宣布本週將取消防疫限制，實際上也是宣布疫情大流行結束，因為疫苗接種率高、新型變種病毒「Omicron」輕症化都使得重症病例及死亡病例減少。

    瑞典自當地時間週三開始，酒吧和餐廳允許在晚間11點後營業，店內顧客人數限制被解除，關於疫苗通行證所帶來的防疫限制也宣布取消。

    由於瑞典政府認為大規模檢測成本過高，1月時就已經取消免費檢測，在解除防疫限制後，瑞典政府同時宣布不再進行病毒檢測。然而目前約有2200名確診者需要住院治療，數量與2021年春季第三波疫情大致相同，但病毒檢測自週三喊停，瑞典每日新增病例數量也因此不得而知。

    瑞典于默奧大學病毒學教授埃爾格 （Fredrik Elgh）對此則認為，瑞典政府應該對防疫多點耐心，國家財政其實足以負擔檢測費用，「武漢肺炎仍給社會帶來巨大壓力」。

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