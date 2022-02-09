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    丹麥解除防疫限制一週後 女王中鏢了

    丹麥王室9日證實，女王瑪格麗特二世確診。（法新社）

    丹麥王室9日證實，女王瑪格麗特二世確診。（法新社）

    2022/02/09 22:43

    〔即時新聞／綜合報導〕丹麥在境內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻下，於本月1日解除所有防疫限制，各國都相當關心後續發展，觀察是否能成為「與病毒共存」典範。在解禁過去一週餘後，丹麥每日確診數持續破萬例，丹麥女王瑪格麗特二世（Margrethe II）今天（9日）也宣告確診。

    綜合外媒報導，丹麥王室週三表示，女王瑪格麗特二世昨天（8日）接受武肺PCR檢測，結果呈陽性，目前僅出現輕微症狀，並在位於首都哥本哈根（Copenhagen）的阿馬林堡皇宮（Amalienborg）接受隔離治療。據悉女王已取消原定到挪威的度假行程。

    81歲的瑪格麗特二世備受丹麥國民愛戴，上月剛慶祝即位50週年，是丹麥史上在位時間第二長的君王，同時也是該國史上首位在世時獲得女王稱號的女性。她去年11月已接種第三劑疫苗。

    在Omicron變種病毒侵襲下，丹麥確診數字居高不下，據約翰霍普金斯大學統計，丹麥昨天通報新增4萬9798例，過去14天（1月26日至2月8日）新增60萬2918例。即便疫情持續嚴峻，丹麥政府仍以國內超過8成的疫苗覆蓋率，宣布本月1日開始解除所有防疫限制，民眾不管室內或是室外，都可以不用戴口罩、保持社交距離。

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