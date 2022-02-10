Omicron傳給動物首例！全美3000萬白尾鹿恐成新變異株宿主

美國賓州州立大學研究團隊發現去年12月中旬到1月底，紐約131隻白尾鹿中有至少4隻驗出Omicron變異株，成為全球第一批被發現感染Omicron的野生動物。白尾鹿示意圖，與本文無關。（路透）

2022/02/10 00:32

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）Omicron變種病毒造成全球疫情升溫。美國賓州州立大學研究團隊近日公布報告，指去年12月中旬到1月底，在紐約州史塔登島（Staten Island）捕獲131隻白尾鹿中，至少4隻驗出Omicron變異株，成為全球第一批被發現感染Omicron的野生動物。

綜合外媒報導，研究團隊捕獲131隻紐約白尾鹿並採集血液與鼻咽樣本後，發現有7隻鹿的PCR檢測驗出武肺病毒，且擁有與Omicron變異株相同的突變，目前已有4隻鹿的樣本基因定序出爐，確認是首起野生動物感染Omicron的案例。

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另外研究也發現，其中一隻確診Omicron的鹿體內抗體數量相當高，研判之前可能也感染過舊的病毒。研究小組負責人庫奇普迪（Suresh Kuchipudi）指出，早前已有報告稱武肺病毒在鹿群廣泛傳播，病毒在鹿群或是動物群體內傳散，等於是給病毒提供演變或進化的機會，「這可能是一個永無止境的循環，病毒在鹿之間不斷傳播，使牠們感染新的變異株。」不排除全美多達3000萬隻的白尾鹿可能成為新變異株的宿主。

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