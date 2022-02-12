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    真要開戰？俄媒：俄已悄悄撤回駐烏克蘭外交人員

    俄媒指出，俄國早已開始撤回駐烏克蘭外交人員。圖為美軍派至羅馬尼亞的增援士兵。（美聯社）

    俄媒指出，俄國早已開始撤回駐烏克蘭外交人員。圖為美軍派至羅馬尼亞的增援士兵。（美聯社）

    2022/02/12 16:13

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕俄羅斯準備進攻烏克蘭的消息甚囂塵上，俄國國營《俄羅斯新聞社》（RIA Novosti）12日披露，俄方早已開始撤回駐烏克蘭的外交官員。與此同時，美國國務卿布林肯表示，12日將與俄國外長拉夫羅夫通電話，對其下最後通牒，警告一旦侵烏，美國和盟邦會迅速執行嚴厲的經濟制裁。

    報導引述消息來源透露，儘管克里姆林宮一直強調沒有入侵烏克蘭的計畫，也未正式宣布撤回駐烏外交人員，但近來愈來愈難向俄國駐烏大使館和領事館預約公務，顯見人員配置逐漸縮小，「俄國駐烏外交官和領事官員早已開始返回俄國」。

    事實上，美、日、荷、英、紐、澳等多國也開始呼籲公民離開烏克蘭，警告俄國入侵行動「隨時」可能發生。

    與此同時，《路透》12日指出，正訪問斐濟的美國國務卿布林肯準備「最後一搏」，在12日與俄國外長拉夫羅夫通電話，指萬一俄國侵烏，華盛頓及其盟友將迅速啟動嚴厲的經濟制裁。布林肯表示，若俄國真心誠意想透過外交方式解決烏克蘭危機，華盛頓準備恪盡己責。

    此外，消息人士指出，美國總統拜登也準備在美東12日上午11時（台灣時間13日零時），與俄國總統普廷通電話。

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