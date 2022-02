揭露神秘面紗！美國NASA公佈首張「金星可見光圖像」

2022/02/11 13:13

〔即時新聞/綜合報導〕美國國家航空暨太空總署(NASA)宣布,派克太陽探測器(Parker Solar Probe)近日捕捉到首張「金星」地表的可見光圖像,儘管其上方遭到厚重的雲層覆蓋,但儀器透過調整「夜間波長」至可見光光譜(Visible Spectrum)的技術,揭露「金星」的神秘面紗。

根據《福斯新聞台》報導,NASA於美國時間2月9日透過聲明稿指出,目前在金星執行任務的派克太陽探測器(亦稱太陽能探測器的廣域成像儀,WISPR),捕捉到首張「金星」地表的可見光圖像,星體上還覆蓋厚重雲層。

請繼續往下閱讀...

NASA於最近2次的飛行中,以派克太陽探測器攝下了「金星」地表的照片,隨後對其進行「夜間波長」的調整,將其波長改變至可見光光譜,並將成像延伸至近紅外線光(Near-infrared Light)。

由照片可見,金星星體散發出微弱的光芒,及一個圈狀的氧氣光環,儘管星體上的雲層,阻擋了大部分來自金星地表的可見光,但其光譜最長的區域,依然能夠穿越雲層。

報導提到,第一次拍攝金星地表是2020年7月派克太陽探測器飛越星體時所攝下,這讓科學家在2021年2月執行第4次飛行任務時,再次將探測器上的相機打開,捕捉畫面,並於今年2月9日公佈首批由WISPR成像儀調整波長後的數張相片。

Parker Solar Probe has taken its first visible light images of the surface of Venus from space! ????



The planet is smothered in thick clouds, but during recent flybys of the planet Parker’s cameras peered through to see the surface: https://t.co/FNWNLwVSNI#VisionsOfVenus pic.twitter.com/itp1tcB4YN