揭露神秘面紗！美國NASA公佈首張「金星可見光圖像」
〔即時新聞／綜合報導〕美國國家航空暨太空總署（NASA）宣布，派克太陽探測器（Parker Solar Probe）近日捕捉到首張「金星」地表的可見光圖像，儘管其上方遭到厚重的雲層覆蓋，但儀器透過調整「夜間波長」至可見光光譜（Visible Spectrum）的技術，揭露「金星」的神秘面紗。
根據《福斯新聞台》報導，NASA於美國時間2月9日透過聲明稿指出，目前在金星執行任務的派克太陽探測器（亦稱太陽能探測器的廣域成像儀，WISPR），捕捉到首張「金星」地表的可見光圖像，星體上還覆蓋厚重雲層。
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NASA於最近2次的飛行中，以派克太陽探測器攝下了「金星」地表的照片，隨後對其進行「夜間波長」的調整，將其波長改變至可見光光譜，並將成像延伸至近紅外線光（Near-infrared Light）。
由照片可見，金星星體散發出微弱的光芒，及一個圈狀的氧氣光環，儘管星體上的雲層，阻擋了大部分來自金星地表的可見光，但其光譜最長的區域，依然能夠穿越雲層。
報導提到，第一次拍攝金星地表是2020年7月派克太陽探測器飛越星體時所攝下，這讓科學家在2021年2月執行第4次飛行任務時，再次將探測器上的相機打開，捕捉畫面，並於今年2月9日公佈首批由WISPR成像儀調整波長後的數張相片。
Parker Solar Probe has taken its first visible light images of the surface of Venus from space! ????— NASA Sun & Space （@NASASun） February 9, 2022
The planet is smothered in thick clouds, but during recent flybys of the planet Parker’s cameras peered through to see the surface: https://t.co/FNWNLwVSNI#VisionsOfVenus pic.twitter.com/itp1tcB4YN