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    日本批准使用輝瑞武肺口服藥 最快14日開始用藥

    日本厚生勞動省10日正式批准使用輝瑞武肺口服藥Paxlovid，最快14日開始用藥。（法新社資料照）

    日本厚生勞動省10日正式批准使用輝瑞武肺口服藥Paxlovid，最快14日開始用藥。（法新社資料照）

    2022/02/11 10:44

    〔即時新聞／綜合報導〕日本厚生勞動省昨（10日）特例批准美國輝瑞（Pfizer）藥廠研製的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）口服藥「Paxlovid」，為該國正式獲准的第2款武肺口服藥，預計最快14日開始用藥。

    綜合日媒報導，日本政府先前已和輝瑞協議，確保今年內可購得200萬人份的Paxlovid口服藥，10日經厚勞省正式批准使用後，首先將引進4萬人份，最快14日開始用藥。

    報導指出，日本當局原則上先開放約2000所、設有武肺專責病床的醫療機關下此處方，預計28日後進一步擴及全國醫療機構及藥局；主要投藥對象為出現症狀未滿5日、有重症化風險的輕、中症患者；單次療程5天，每天口服2次、每次共3錠。

    根據臨床試驗數據顯示，患者在發病5日內服用Paxlovid，可降低88%的住院或死亡風險；另一方面，實驗證明藥物對Omicron變異株也具抑制病毒增生之效果。

    據報導，輝瑞Paxlovid成為繼默沙東藥廠的「莫納皮拉韋」（molnupiravir）後，日本境內第2款獲特例批准的武肺口服藥，而日本鹽野義製藥公司也擬在近期申請批准製販自家的口服藥。

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