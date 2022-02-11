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    日本單日新增迫近10萬大關 1月在宅死亡患者較上月暴增50倍

    日本10日新增9萬9694例確診病例。示意圖。（法新社）

    日本10日新增9萬9694例確診病例。示意圖。（法新社）

    2022/02/11 09:55

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情在日本持續造成影響，據最新統計，日本10日新增9萬9694例確診病例，再度逼近10萬大關，為疫情以來次高單日新增記錄。疫情急速擴大，日本在宅療養患者人數激升，根據警察廳統計，1月在宅療養患者死亡共151例，超過2021年12月紀錄的50倍，為疫情以來的次高紀錄。

    根據《NHK》報導，日本10日統計，全國累計新增9萬9694例確診，逼近10萬大關，僅次於2月5日的單日新增10萬5625例，10日另增164例死亡，連續第3天刷新本波疫情新高紀錄。截至最新，日本全境累計確診病例達368萬2767例，累計死亡病例達1萬9955例。

    觀察各地區疫情，東京都單日新增1萬8891例居首，大阪府同樣維持單日新增破萬，以1萬2828例居次，神奈川縣單日新增8681例為病例第3多地區，另有埼玉、千葉、兵庫、福岡縣和北海道等地單日新增都在4000例以上。

    又據《NHK》報導，本波疫情擴散迅速，日本因為輕症或無症狀在宅療養的患者人數也增加，影響逐漸浮現；根據警察廳統計，日本1月在宅療養患者死亡數激升，共151例，為2021年12月3例的50倍有餘，僅次於2021年8月紀錄，為疫情以來的次高紀錄。

    在宅療養死亡患者年齡層以80多歲患者佔大宗，共51人，其次依序70多歲34人、90多歲1人，60歲以上在宅療養死亡患者共佔總數的79%。

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