確診病例居高不下 日本13都縣「防蔓措施」延長3週

包括東京在內的日本13都縣的防止武肺蔓延重點措施將延長3週。圖為1日東京街頭的武肺防疫文宣。（路透）

2022/02/09 19:18

〔編譯張沛元／綜合報導〕日本放送協會（NHK）9日報導，日本政府已決定延長東京都與另外12縣的防止武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）蔓延重點措施到3月6日，此外另將高知縣納入重點措施。

報導中指出，包括東京在內共13個都縣所實施的防止武肺蔓延重點措施原定13日到期，首相岸田文雄9日午後在首相官邸與厚生勞動大臣後藤茂之以及武肺對策擔當大臣山際大志等相關閣員商討後決定，這13個都縣的重點措施將續延3週到3月6日。

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根據了解，這13個都縣的武肺新增確診病例數仍偏高，未達可解除重點措施的地步，因此向中央要求延長重點措施；至於高知縣則因醫療資源日益緊張等因素，要求被納入重點措施。

如此一來，全日本目前總共有36個都道府縣實施防止武肺蔓延重點措施，除了前述延長3週的13個都縣與新納入的高知縣，還有重點措施將於20日到期的21個道府縣，以及在27日到期的和歌山縣。

武肺疫情方面，根據NHK，截至日本時間9日18時30分（台灣時間同日17時30分），全日本新增確診97833例，新增死亡162例。

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