關東甲信、靜岡下大雪 東京逾200航班停飛可能持續增加

受到低氣壓與寒流影響，日本以關東甲信地區與靜岡縣的沿山地區為中心下起大雪，東京都23區等地交通受到波及。圖為今晨新宿降雪情況。（彭博）

2022/02/10 14:22

〔即時新聞／綜合報導〕受到低氣壓與寒流影響，日本以關東甲信地區與靜岡縣的沿山地區為中心下起大雪，東京都23區等地交通受到波及，部分路面及鐵路交通因此禁止通行，航空部分則已知209個航班因為大雪而取消。

根據《NHK》報導，截至今日上午11時半，羽田國際機場已有209個航班因為大雪而取消，受影響的包括全日空96個航班、日本航空73個航班等，且取消航班仍有可能持續增加。

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鐵道交通部分，JR東日本公司取消連結東京都、千葉縣、山梨縣和長野縣的中央線67班特急列車，其餘首都圈JR與私鐵各線則大致維持正常運行，不過仍有可能因為積雪情況而產生延遲或停開的狀況。

路面交通部分，為防車輛受困，首都高速道路部分路段在當地時間下午2時半實施「計畫性、預防性暫停通行」，相關單位呼籲用路人替車加掛雪鍊，並隨時留意交通資訊。

降雪對路面交通的影響也可能擴大，東日本高速道路株式會社（NEXCO）表示，下午6時以後有部分道路可能會因為降雪而停止通行，其中包括外環道、東關東道、新空港道等，提醒用路人隨時上網確認交通資訊。

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