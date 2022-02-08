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    女子回家酒精噴滿身消毒 「一動作」下秒全身著火！

    泰國一名女子用酒精噴滿全身消毒，沒想到還未等到酒精揮發，女子就使用打火機，導致全身著火。酒精示意圖，與本文無關。（資料照）

    泰國一名女子用酒精噴滿全身消毒，沒想到還未等到酒精揮發，女子就使用打火機，導致全身著火。酒精示意圖，與本文無關。（資料照）

    2022/02/08 18:51

    〔即時新聞／綜合報導〕自武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情大流行以來，酒精成為家中消毒必備用品，不過泰國一名女子日前使用酒精全身消毒後，接著又拿起打火機點蚊香，下秒竟全身著火，導致全身有將近60%面積燒燙傷。

    綜合泰媒報導，上月29日，泰國清邁一名28歲女子維帕蓬（Wipaporn），當天晚上7點左右下班回家，因為擔心家理的老人家感染武肺，便拿酒精噴滿全身，不過她還沒等到身上的酒精揮發掉，就拿起點火機點燃蚊香，下一秒火直接燒到衣服，一瞬間維帕蓬全身著火，嚇得家人趕緊叫救護車送醫。

    醫生指出，維帕蓬全身有60%的面積燒燙傷，除了頸部和胸部的傷勢較為嚴重，未來也必須進行手術，將其他部位的皮膚移植到臉部，預估需要一個月左右的時間，燒傷傷口才能癒合，目前維帕蓬還在醫院治療中。

    消息在泰網引起熱議，專家呼籲民眾正確使用酒精消毒，不需噴滿全身，只需噴灑在手部即可。此外也提醒大家，剛噴完酒精切勿靠近火源、易燃物，以免類似事件發生在自己的身上。

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