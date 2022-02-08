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    川普卸任後帶走金正恩「愛之信」等文件 美檔案局索回

    川普曾稱他與金正恩往來的信件充滿愛意。（法新社）

    川普曾稱他與金正恩往來的信件充滿愛意。（法新社）

    2022/02/08 14:41

    〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統川普在任期間，與北韓領導人金正恩舉辦史無前例的元首峰會，川普也不吝嗇展示他與金正恩的書信往來，證明彼此的好交情。不過川普卸任後竟將包括這封信在內的部份文件帶走，美國檔案局已向他回收。

    《華盛頓郵報》當地時間週一報導，川普離任時將一些書信文件當成私人物品帶回佛州海湖莊園，在美國家檔案和記錄管理局的要求下，已於1月歸還，內容物包括與金正恩的書信及前總統歐巴馬留給他的諫言信。

    依照美國傳統，總統在交接時會在橢圓辦公室的辦公桌內留下一封信，通常是給繼任者的建議和信心喊話。雖然川普始終堅持2020年總統大選是場不公平的選舉，但仍留下一封信給繼任的拜登。拜登當時稱信中的內容「非常慷慨」。

    川普在2018年9月時向大眾公布他與金正恩的通信，說「我們墜入愛河了，真的，他寫給我一封美麗的信。」根據知名華郵記者伍德沃德（Bob Woodward）在他的第二本川普傳記中，取得了25封兩人的通信。金正恩在新加坡川金會後的其中一封信寫道，「當我身處那美麗且神聖的場所中，在全球的注目下堅定地握著閣下的手，即便是現在我仍無法忘懷那歷史性的一刻。」

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