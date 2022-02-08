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    港85處地點納入強制檢測 貨車卡關傳99％蔬菜無法供港

    由於跨境司機頻傳確診，深圳的文錦渡關口禁止貨車通關，港媒指有99%來自中國的蔬菜不能供港。（路透）

    由於跨境司機頻傳確診，深圳的文錦渡關口禁止貨車通關，港媒指有99%來自中國的蔬菜不能供港。（路透）

    2022/02/08 08:12

    〔即時新聞／綜合報導〕香港武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）近日急遽升溫，為因應多處傳出確診個案，香港食物及衞生局今晨公告將85處地點納入強制檢測，上榜地點遍布港九新界。此外，由於跨境司機頻傳確診，深圳的文錦渡關口禁止貨車通關，港媒指有99%來自中國的蔬菜不能供港，目前尚不知何時可恢復正常運作。

    香港衛生防護中心7日公布，單日新增614例確診，僅7例為境外移入，且大部分是Omicron變種病毒。香港食物及衞生局今晨發布公告，將85個指明的地方或範圍納入強制檢測，地點涉及深水埗、荃灣、慈雲山、油塘、九龍城和黃大仙等地，並包含慈康邨和慈樂邨等多座住宅大廈，目前計畫進行兩次檢測，要求指定期間曾身處這些地方的人，須於公告起計首三天內完成第一次檢測，第二次檢測則須於第四至六天內完成。若不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處第四級罰款（港幣2萬5000元、約新台幣9萬元）及監禁六個月。

    此外，由於近日陸續傳出有跨境貨車司機確診，文錦渡關口關閉導致運菜車滯留在港口，據港媒《香港01》報導指出，有運菜司機稱有99％蔬菜都不能供港。司機透露大批貨車自昨日上午起不斷苦等，在晚間10時才被中國的執法人員通知必須回港，司機還稱有人被執法人員告知，未來將關閉幾日，「不用上來運貨」。

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    香港食物及衞生局今晨發布公告，將85個指明的地方或範圍納入強制檢測，地點涉及深水埗、荃灣、慈雲山、油塘、九龍城和黃大仙等地。（法新社）

    香港食物及衞生局今晨發布公告，將85個指明的地方或範圍納入強制檢測，地點涉及深水埗、荃灣、慈雲山、油塘、九龍城和黃大仙等地。（法新社）

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