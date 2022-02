歐盟在WTO提訴中國 英國要求參與諮商支持立陶宛

2022/02/07 22:47

〔中央社〕立陶宛遭中國經貿脅迫,歐盟1月底在世界貿易組織(WTO)對中方提訴,程序要求雙邊需先行諮商。英國國際貿易大臣屈維里安今天表示,英國也將要求參與諮商。

屈維里安(Anne-Marie Trevelyan)今天推文表示,英國支持立陶宛和歐洲聯盟等盟友抵抗中國的脅迫性貿易作為,因此將要求以第3方身分參與歐盟在WTO的諮商程序,以確保共同對抗經貿脅迫。

英國是繼美國、澳洲後,第3個要求參與相關程序的非歐盟國家。

立中關係因為立國去年率先宣布退出中國與中東歐國家的17+1互動機制、台灣獲允在立國首都維爾紐斯(Vilnius)設立「台灣代表處」等事件而惡化,立陶宛遭中國經貿、外交脅迫。歐盟1月27日在WTO對中國提訴,強調中方採取的「歧視性貿易作為」已影響整個歐盟供應鏈,且違反關稅暨貿易總協定(GATT)等多項國際協定。

WTO於1月31日表示,歐盟與中國將有60天時間尋求透過諮商解決爭端,若諮商未成功,歐盟可請求成立爭端解決小組。

英國政府對WTO維護以規則為基礎自由公平貿易的能力向來頗有微詞,也不滿中國至今仍堅持享有「發展中國家」待遇。

國際貿易部一名發言人曾於1月底表示,英國一向擁護立基於規則的貿易體系及這個體系的自由公平貿易框架。任何爭端解決皆需立基於證據,英國將密切關注歐盟在WTO所提訴案。

保守黨議員佛克斯(Liam Fox)曾於2016至2019年擔任國際貿易大臣,去年10月與企業界高階領導人成立「全球化英國委員會」(Global Britain Commission),要為英國的經貿方針獻策。

他近日表示,在對抗顯然是出於政治動機的貿易行為方面,英國不應遲於支持相關行動,立陶宛的遭遇再次凸顯中國的「霸凌文化」。

外交大臣特拉斯(Liz Truss)曾在2019年7月至2021年9月擔任國際貿易大臣,在任期間曾指出,WTO於1995年成立時,中國的經濟規模只有美國的1/10,但2001年成為WTO會員的中國如今已是全球第2大經濟體,卻仍自我標榜為「發展中國家」,WTO相關規則該調整了。

???????????????????????? We support our allies, Lithuania & the EU, in standing against China’s use of coercive trading practices.



That’s why we will request to join the EU’s @WTO consultation into these measures as a third party to ensure we combat economic coercion in trade together ????⚖️