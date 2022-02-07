護衛北約東翼防禦 德國將向立陶宛增兵

德國總理蕭茲同意向立陶宛增兵。圖為德國聯邦國防軍示意圖。（歐新社）

2022/02/07 09:06

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄局勢緊張，北約各國皆向東歐地區調派兵力，美國首批支援兵力也已經抵達波蘭與烏克蘭邊境。德國總理蕭茲（Olaf Scholz）6日表示，他願意向立陶宛派出更多軍隊，加強北約「東翼」防禦，應對俄羅斯軍隊在烏克蘭邊境持續集結的態勢。

根據《路透》報導，德國國防部長蘭布雷希特（Christine Lambrecht）表示，德國領導的北約戰鬥群已在立陶宛做出重要貢獻，蘭布雷希特說：「原則上，可以增派部隊作為增援部隊，我們目前正在與立陶宛協調。」

請繼續往下閱讀...

在蕭茲準備飛往華盛頓與美國總統拜登會面前，蕭茲接受德媒訪問時提到：「為了加強在立陶宛的戰鬥群，我們準備採取一切必要措施。」蕭茲也提到，未來他將在柏林與波羅的海3國元首會面，並討論此事。

針對當前烏克蘭局勢，蕭茲說，不管是經由美俄兩國之間，或者介於法國、德國、俄羅斯與烏克蘭4國之間的「諾曼第模式」（Normandy Format）會談，因西方國家和俄羅斯加強溝通，使當前緊張有所改善。

另外，德國是否向烏克蘭提供武器也是各界關注焦點，蘭布雷希特6日再度排除向烏克蘭提供武器的可能性。《路透》報導指出，烏克蘭駐德國大使館向柏林當局發送了一份軍備清單，包括飛彈防禦系統、電子戰工具、夜視鏡、收音機、雷達站和軍用救護車，希望德國能提供這些設備，但這些設備在德國軍中其實也供不應求。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法