美官員︰俄已部署侵烏7成戰力

太空技術公司Maxar提供的衛星照片顯示，俄羅斯部隊與軍車四日在白俄列奇察（Rechitsa）軍事基地集結。（美聯社）

2022/02/07 05:30

俄軍48小時內即可攻陷基輔

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國官員五日披露，俄羅斯已部署全面入侵烏克蘭所需約七十％戰力。華盛頓郵報同日引述美國軍方和情報評估報導，一旦開戰，俄軍四十八小時內即可攻陷烏克蘭首都基輔，推翻烏國總統澤倫斯基，另恐造成最多五萬名烏國平民死傷，以及五百萬名難民逃離的人道危機。

俄計畫二月舉行核武演習

英國「金融時報」披露，美國參謀首長聯席會議主席密利與國家情報首長海恩斯在閉門會議中表示，莫斯科正計畫二月份舉行一場大型核武演習，警告北大西洋公約組織（ＮＡＴＯ）勿插手其侵烏行動。

請繼續往下閱讀...

截至四日的過去兩週內，部署在俄烏邊界、白俄羅斯與烏克蘭邊界的俄軍戰鬥部隊編制「營戰術群」（ＢＴＧ），已從六十個增至八十三個，還有十四個在途中。一個ＢＴＧ相當於美軍一個營，約七五○至一千人，即約六萬多至八萬多人，佔俄國總統普廷為遂行侵烏行動所需最大兵力約七十％，另有數萬名後勤人員支援。

美方評估，若俄方欲全面入侵，將需一一○至一三○個ＢＴＧ。華郵引述西方國家安全官員估計指稱，俄國現有十三萬重兵壓境；美方估計，若俄國侵烏，烏國官兵恐傷亡五千到兩萬五千人，俄軍傷亡可能約三千至一萬人。但烏國總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）六日堅稱，情勢藉由外交方式解決的可能性，仍遠大於情勢進一步升溫的威脅。

俄國和白俄羅斯將在十日至二十日舉行「聯盟決心2022」（Union Resolve 2022）聯合演習，演練擊退針對兩國南側邊境的攻勢。俄國最先進攻擊機「蘇愷-255M」已進駐白俄，並在黑海部署二十至三十艘艦艇，其中五艘可沿著烏國南部海岸遂行兩棲突擊登陸作戰，另有六艘兩棲艦艇研判正駛向黑海。美國情報圈尚未確定普廷是否已下定決心侵烏，可能選項包括從親俄的烏東頓巴斯地區採取有限行動，到發動全面入侵。

前述美國官員指出，烏克蘭邊界地面預計將在十五日前後達到結冰高峰，即俄軍侵烏的最佳時機在二月中旬至三月底間。德國國防部正考慮增兵立陶宛，自二○一四年俄國兼併克里米亞起，北約就在波蘭、立陶宛、拉脫維亞及愛沙尼亞部署約五千名由美、德、加拿大和英國領導的戰鬥群，旨在抵擋俄軍可能的第一波攻擊，為ＮＡＴＯ增兵爭取時間。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法