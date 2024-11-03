台灣美食祭首次進軍京王百貨 業績直逼北海道祭

京王百貨新宿店60週年慶舉辦「京王台灣夜市」，從10月31日開市當天就吸引大量人潮，賣得強強滾。（記者林翠儀攝）

2024/11/03 15:24

〔駐日特派員林翠儀／東京3日報導〕台灣美食祭打入日本百貨公司，來勢洶洶，業績直逼最夯的北海道祭。京王百貨新宿店為慶祝60週年慶，首度以台灣美食為主題推出「京王台灣夜市」，由於適逢日本3連休，大批人潮湧入，活動從10月31日至11月5日，主辦單位原本設定6天展期的營業目標為3千萬圓（約合台幣637.8萬元），結果開幕3天就已破了2千萬圓，很多參展商攤都因備料不及，傍晚就掛出售罄告示。

京王百貨經營階層對台灣相當友好，近年更引進多家台灣美食品牌駐點，其中與台灣茶飲的雅茗天地集團旗下的企業合資，在日本推出台灣茶飲店。京王百貨每年定期舉辦北海道祭、驛弁（火車便當）祭都是相當成熟的市集，這次配合60週年慶首次舉辦台灣祭，特別委託雅茗天地集團國際戰略部日本代表林太一邀請台灣企業共襄盛舉。

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京王台灣夜市這次集結約30家台灣餐飲、物產販售業者出店，其中有25家是林太一精挑細選的台灣廠商，有統一企業集團、南僑集團的點水樓、基隆百年糕餅老店連珍、逢甲夜市知名的帝鈞胡椒餅、水搖茶飲快樂檸檬、三明治名店洪瑞珍、同客水餃、臭豆腐鍋專賣店沸點等，其中有些餐飲店已在日本插旗，而且以道地的口味挺過了疫情期的市場寒冬。

林太一這次除了邀美食廠商參展外，還特別邀了擁有117年歷史的「明星花露水」參展。明星花露水的百年風味，不但是台灣人共同的記憶，就連日本人聞到都會忍不住說「熟悉的阿嬤味」，雖然包裝改版較為現代，但芭蕾舞裙小女孩的主視覺未變，透過這次展出，明星花露水要向日本市場投石問路。

日本百貨公司推出的在地美食市集，以北海道市集最搶手，每家百貨公司幾乎都會定期舉辦，北海道市集可說是票房保證，近年隨著台灣美食在日本發燒，已有百貨公司試著舉辦台灣美食市集，去年東武同時舉辦台灣市集和以包括北海道在內的美食市集，結果台灣市集的營業額直逼北海道相關市集，由於台灣小吃的平均單價較低，從人流來看，台灣市集明顯壓勝。

林太一透露，這次主辦方設定6天的營業目標為3千萬圓，但從31日至2日的營業額已達2100多萬圓，本週末剛好遇到3連休，昨天雖然東京下雨，但人潮不絕，單日業績就飆破800多萬。很多客人買了美食找不到座位，讓京王百貨臨時在走道加設桌椅，因為攤商每日的備料有限，有些攤位在傍晚就掛出售罄告示。

台灣美食市集首次在京王百貨開市，就賣得強強滾，林太一也語帶玄機地說，這是第一次，但絕對不會是最後一次，暗示未來還會繼續舉辦。

這次在京王的處女秀，參展台灣攤商也都卯足全勁推出限定版商品，快樂檸檬推出台灣煉乳芒果刨冰，連珍有芋頭蒙布朗霜淇淋、南僑集團點水樓旗下的點水小棧推出在日本少見的排骨酥麵。沸點因為場地限制無法賣臭臭鍋，改賣日本現在最夯的台灣魯肉飯，以大阪為據點的同客餃子館，提供日本消費者難得吃到的蝦仁水餃，帝鈞胡椒餅因為太搶手，現場臨時加設了一台烤餅機器。

交通部觀光署也在會場設攤宣傳台灣觀光，現場還有釣酒瓶、套圈圈等夜市活動，以及京王觀光的台灣旅行優惠等。消費滿3000圓可參加抽獎活動，每人最多抽10次，每天獎品備60份。

快樂檸檬推出加了限定版的煉乳和珍珠的台灣芒果刨冰。（記者林翠儀攝）

台灣百年風味「明星花露水」以這次參展，為進軍日本市場投石問路。（記者林翠儀攝）

雅茗天地集團國際戰略部日本代表林太一（左）是京王百貨這次舉辦台灣市集的主要推手。（記者林翠儀攝）

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