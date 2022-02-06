巴紐總理出席冬奧開幕在北京確診 取消後續行程

巴布亞紐幾內亞總理馬拉普（James Marape）原訂4日出席北京冬奧開幕式，但他3日抵達北京後發現確診武漢肺炎。（美聯社資料照）

2022/02/06 19:58

〔中央社〕巴布亞紐幾內亞總理辦公室今天（6日）宣布，總理馬拉普原訂4日出席北京冬季奧運開幕式，但3日抵達北京後發現確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），也將取消下週出席法國環境峰會。

巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea）總理辦公室透過臉書（Facebook）聲明指出，「馬拉普（James Marape）總理3日晚間抵達北京後，發現其COVID-19（2019冠狀病毒疾病）採檢結果呈陽性。受到防疫限制影響，他將放棄本趟出訪行程的法國部分」。

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巴紐總理辦公室還說，馬拉普預計今天返國，但未透露關於他健康情況的任何進一步細節。

路透社報導，根據巴紐COVID-19國家控制中心（National Control Centre for COVID-19）官網上的聲明，馬拉普已於1月24日接種疫苗追加劑。

馬拉普5日在北京與中國國務院總理李克強舉行線上會晤，商討加強雙邊經濟合作事宜。會後中國駐美國大使館發布聯合聲明，稱中國與巴紐同意強化貿易、投資、能源、資源與基礎建設等領域的合作。

馬拉普原訂從北京出發前往法國西北部，參加9日至11日在當地舉行的「一個海洋峰會」（One Ocean Summit），同時會見法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）。

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巴布亞紐幾內亞總理馬拉普（James Marape）原訂4日出席北京冬奧開幕式，但他3日抵達北京後發現確診武漢肺炎。（圖擷取自CGTN）

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