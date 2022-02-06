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    傷停2年半復出 前美網冠軍戴波特羅透露將引退

    前男網世界第3的阿根廷好手戴波特羅在復出記者會上透露，可能會在本月賽事後退休。（法新社）

    前男網世界第3的阿根廷好手戴波特羅在復出記者會上透露，可能會在本月賽事後退休。（法新社）

    2022/02/06 15:35

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕《路透》6日報導，前美網男單冠軍、阿根廷重砲手戴波特羅（Juan Martin del Potro）傷停2年半後，5日透露由於傷勢反覆，考慮在本月阿根廷和巴西的賽事後正式引退。

    前男網世界排名第3的戴波特羅在2019年6月於倫敦出賽後，因膝蓋傷勢惡化而暫別網壇，2年半來不曾出賽，直到5日才在家鄉阿根廷布宜諾斯艾利斯召開記者會，宣布持外卡復出阿根廷公開賽和巴西里約公開賽。

    然而，戴波特羅在記者會上拋出震撼彈，透露這2場賽事可能是他最後一次參加ATP巡迴賽，暗示即將退休，「這是我必須面對及傳達的最困難訊息之一，大家都清楚、也希望我能重回網壇，但這可能無法實現了，這場比賽更像是告別，而不是回歸。」

    他坦言，「膝蓋傷勢一直是夢魘，多年來我不斷嘗試替代方案和解決辦法，但現在我已經沒轍了。」

    33歲的戴波特羅身高達198公分，是網壇著名的重砲手，2005年進入職網以來共贏得22個冠軍頭銜，更曾多次擊敗網壇四大天王，主要戰績包括在2009年擊敗「瑞士特快車」費德勒，摘下美網冠軍。

    戴波特羅復出首戰將在8日登場，對手為同胞戴波尼斯（Federico Delbonis）。

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