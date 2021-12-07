威而鋼好猛！美研究：或可預防阿茲海默症 服用者患病率少69％

美國研究發現，服用威而鋼者罹患阿茲海默症的機率，比未服用者還少69％。（美聯社）

2021/12/07 16:12

〔即時新聞／綜合報導〕藍色小藥丸那麼猛？美國克里夫蘭醫學中心發現威而鋼或許可以預防阿茲海默症，在研究中所使用的逾700萬人資料庫當中，服用威而鋼的民眾患病機率比未服用者還少69％。

據《衛報》報導，克里夫蘭醫學中心研究人員使用了大型基因圖譜等方式，分析1600多款藥物當中哪種可以有效治療阿茲海默症，而西地那非（Sildenafilｍ，威而鋼的學名）先前已被證明能夠顯著改善認知和記憶能力，因此是最佳候選藥物之一。

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在經過6年的研究後，科學家赫然發現服用威而鋼者罹患阿茲海默症的機率大幅降低，為此他們建立了實驗室模型以理解威而鋼的效用，結果顯示威而鋼可增加腦細胞增長並對Tau蛋白（若Tau蛋白發生缺陷可能會導致阿茲海默症）有針對性作用。

不過，科學家也強調這項研究並未證明西地那非與阿茲海默症之間存在因果關係，未來還需要進行有對照組的臨床試驗來確定西地那非的療效。

未參與研究的醫學家們對此紛紛發表意見，牛津大學臨床專家科伊切夫（Ivan Koychev）直說這樣的結果相當令人高興，因為終於有個特定的藥物浮出水面，可能會出現治療阿茲海默症的新方法。

英國阿茲海默症研究中心主任科爾哈斯（Susan Kohlhaas）則表示，這項研究並不能證明西地那非有助於降低失智風險，或者說能夠減緩或阻止阿茲海默症的進程，唯一證明的方法是進行大規模臨床實驗。

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