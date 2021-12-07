川普再戰2024！新民調：若現在投票將擊敗拜登

新民調顯示，若現在舉行總統大選，川普（左）將可擊敗拜登（右），奪回白宮寶座。（美聯社資料照）

2021/12/07 14:53

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國前總統川普愈來愈頻密在公眾集會上出現，他在2024年捲土重來、競逐白宮的可能性日益增大，也使民主黨人愈來愈擔憂。反觀高齡79歲的現任總統拜登支持度持續探底，一份最新民調更顯示，如果現在就舉行總統大選，拜登將敗在川普手下！

美國《國會山莊報》（The Hill）6日報導，哈佛政治研究中心（CAPS）及哈里斯民調（Harris Poll）的最新調查顯示，如果今天舉行2024年大選，在假設的對決中，48%的選民支持川普，領先拜登的45%。另有8%的人不確定。

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兩人在女性選民中同獲46%支持率，平分秋色，川普更獲男性選民青睞，以50%支持率領先拜登的43%；此外，拜登以20個百分點的優勢在城市領先川普，以4個百分點的優勢贏得郊區選民，但川普在鄉村選民中以33個百分點的優勢大勝拜登。

據該民調，如果川普決定參選，他將一路挺進順利獲得2024年共和黨黨內提名。川普聲勢遙遙領先任何其他潛在的共和黨競爭者：獲得67%的共和黨選民支持，前副總統彭斯以9%居次， 佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）以8%排第三。

哈佛政治研究中心及哈里斯民調合作，從11月30日至12月2日對19891名登記選民進行了民意調查。

主持這項民調的前民主黨策士佩恩（Mark Penn）說：「拜登的崩潰導致川普在包括共和黨黨內初選以及假設的大選等層面，都聲勢大漲。」

上月公布的「今日美國報/薩福克大學民調」（USA TODAY/Suffolk University Poll）指出，拜登支持率只剩37.8%，不支持度達59%，參與調查的人中有46%表示拜登的工作比預期的要差，64%的人不希望拜登競選連任。

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