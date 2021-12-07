為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    川普再戰2024！新民調：若現在投票將擊敗拜登

    新民調顯示，若現在舉行總統大選，川普（左）將可擊敗拜登（右），奪回白宮寶座。（美聯社資料照）

    新民調顯示，若現在舉行總統大選，川普（左）將可擊敗拜登（右），奪回白宮寶座。（美聯社資料照）

    2021/12/07 14:53

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國前總統川普愈來愈頻密在公眾集會上出現，他在2024年捲土重來、競逐白宮的可能性日益增大，也使民主黨人愈來愈擔憂。反觀高齡79歲的現任總統拜登支持度持續探底，一份最新民調更顯示，如果現在就舉行總統大選，拜登將敗在川普手下！

    美國《國會山莊報》（The Hill）6日報導，哈佛政治研究中心（CAPS）及哈里斯民調（Harris Poll）的最新調查顯示，如果今天舉行2024年大選，在假設的對決中，48%的選民支持川普，領先拜登的45%。另有8%的人不確定。

    兩人在女性選民中同獲46%支持率，平分秋色，川普更獲男性選民青睞，以50%支持率領先拜登的43%；此外，拜登以20個百分點的優勢在城市領先川普，以4個百分點的優勢贏得郊區選民，但川普在鄉村選民中以33個百分點的優勢大勝拜登。

    據該民調，如果川普決定參選，他將一路挺進順利獲得2024年共和黨黨內提名。川普聲勢遙遙領先任何其他潛在的共和黨競爭者：獲得67%的共和黨選民支持，前副總統彭斯以9%居次， 佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）以8%排第三。

    哈佛政治研究中心及哈里斯民調合作，從11月30日至12月2日對19891名登記選民進行了民意調查。

    主持這項民調的前民主黨策士佩恩（Mark Penn）說：「拜登的崩潰導致川普在包括共和黨黨內初選以及假設的大選等層面，都聲勢大漲。」

    上月公布的「今日美國報/薩福克大學民調」（USA TODAY/Suffolk University Poll）指出，拜登支持率只剩37.8%，不支持度達59%，參與調查的人中有46%表示拜登的工作比預期的要差，64%的人不希望拜登競選連任。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    拜登滿意度42％創新低 7成受訪者：美國走錯路
    2021/11/01 21:00

    拜登滿意度42％創新低 7成受訪者：美國走錯路
    上任百日民調僅52％！雖然贏川普 拜登慘居歷任美總統倒數第3
    2021/04/25 22:23

    上任百日民調僅52％！雖然贏川普 拜登慘居歷任美總統倒數第3

    回測績效戰勝大盤！富蘭克林國民理財機器人
    拜登上任首週民調公開 54％支持率勝川普4年任期最高紀錄
    2021/01/29 14:35

    拜登上任首週民調公開 54％支持率勝川普4年任期最高紀錄
    美大選民調又失準 專家分析原因：太仰賴電話
    2020/11/05 23:40

    美大選民調又失準 專家分析原因：太仰賴電話

    期交所大專院校模擬競賽Partll
    不只台灣是「挺川國」 民調：以色列人6成支持川普
    2020/11/03 23:41

    不只台灣是「挺川國」 民調：以色列人6成支持川普
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播