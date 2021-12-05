省時、省錢、省力！ 日本NEC將推「確認接種史」人臉辨識系統

日本電氣近日透露將推出能夠確認疫苗接種史的人臉辨識系統。（法新社）

2021/12/05 22:18

〔即時新聞／綜合報導〕全球武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續肆虐，疫苗施打成各國重點工作，不少國家更規定民眾需接種疫苗才能出入特定公共場所。日本跨國資訊科技公司「日本電氣」（NEC）近日就透露，將推出能夠直接確認疫苗接種史的人臉辨識系統，有望省下不少時間和金錢成本。

根據日媒《共同社》 報導，NEC公司本月3日透露將正式推出能夠確認個人疫苗接種史的人臉辨識系統，主要供娛樂場所和活動會場等處採用，不須出示手機APP或證明文件，除了有望緩解排隊擁擠、節省人工檢查成本外，也能有效降低造假可能。

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NEC強調，用戶絕對都是自願同意的前提下向系統提供疫苗接種史、確診病史等信息及臉部照片，之後在於樂場所、活動會場等入口處將臉對準鏡頭，人臉識別技術就會自動和事先登記的信息進行比對，只需要幾秒鐘的時間就能完成確認程序，據悉該系統的人臉識別精準度，就算戴著口罩也能達到99.9%，進一步避免脫下口罩後的飛沫傳染。

報導指出，NEC今年11月與靜岡縣在富士山上進行系統操作試驗，有約60名登山客參加，據稱與以往工作人員詢問健康情況的做法相比，所需時間縮短到十分之一，工作人員也減少到七分之一。之後NEC將向日本各地娛樂場所、活動會場推銷此系統，用戶只需登記一次，就可在任何使用該系統的設施等處「刷臉」通過。

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