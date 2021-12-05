為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    省時、省錢、省力！ 日本NEC將推「確認接種史」人臉辨識系統

    日本電氣近日透露將推出能夠確認疫苗接種史的人臉辨識系統。（法新社）

    日本電氣近日透露將推出能夠確認疫苗接種史的人臉辨識系統。（法新社）

    2021/12/05 22:18

    〔即時新聞／綜合報導〕全球武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續肆虐，疫苗施打成各國重點工作，不少國家更規定民眾需接種疫苗才能出入特定公共場所。日本跨國資訊科技公司「日本電氣」（NEC）近日就透露，將推出能夠直接確認疫苗接種史的人臉辨識系統，有望省下不少時間和金錢成本。

    根據日媒《共同社》 報導，NEC公司本月3日透露將正式推出能夠確認個人疫苗接種史的人臉辨識系統，主要供娛樂場所和活動會場等處採用，不須出示手機APP或證明文件，除了有望緩解排隊擁擠、節省人工檢查成本外，也能有效降低造假可能。

    NEC強調，用戶絕對都是自願同意的前提下向系統提供疫苗接種史、確診病史等信息及臉部照片，之後在於樂場所、活動會場等入口處將臉對準鏡頭，人臉識別技術就會自動和事先登記的信息進行比對，只需要幾秒鐘的時間就能完成確認程序，據悉該系統的人臉識別精準度，就算戴著口罩也能達到99.9%，進一步避免脫下口罩後的飛沫傳染。

    報導指出，NEC今年11月與靜岡縣在富士山上進行系統操作試驗，有約60名登山客參加，據稱與以往工作人員詢問健康情況的做法相比，所需時間縮短到十分之一，工作人員也減少到七分之一。之後NEC將向日本各地娛樂場所、活動會場推銷此系統，用戶只需登記一次，就可在任何使用該系統的設施等處「刷臉」通過。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    家樂福斗六店疫苗接種踴躍將加場 12/9增設北港店接種站
    2021/12/05 18:28

    家樂福斗六店疫苗接種踴躍將加場 12/9增設北港店接種站
    澳洲批准5至11歲接種輝瑞疫苗 預計明年1月開打
    2021/12/05 12:26

    澳洲批准5至11歲接種輝瑞疫苗 預計明年1月開打

    低溫特報！屬於妳的「下身保暖」穿搭術
    軍人持「影印版小黃卡」接種疫苗遭拒 軍醫局回應了
    2021/11/30 18:20

    軍人持「影印版小黃卡」接種疫苗遭拒 軍醫局回應了
    英國首席醫療官：12至15歲孩童為目前染疫率最高族群
    2021/09/23 17:37

    英國首席醫療官：12至15歲孩童為目前染疫率最高族群

    養成寶寶抵抗力 母乳內gsMO是關鍵
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播