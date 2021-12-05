蘇丹軍委會主席：2023年民選政府出爐後將退出政治運作

蘇丹軍頭柏罕4日接受《路透》專訪時指出，當2023年人民選出新政府後，軍隊將退出政府運作。（法新社）

2021/12/05 16:56

〔即時新聞／綜合報導〕蘇丹10月爆發政變，總理哈姆杜克（Abdalla Hamdok）等政府官員遭軍委會主席柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）逮捕，但他11月卻戲劇性復職，情勢讓人霧裡看花。柏罕本月4日指出，當2023年人民選出新政府後，軍隊將退出政府運作。

根據《路透》報導，哈姆杜克於10月25日被柏罕逮捕，同時解職，11月21日，政府與軍頭柏罕簽署協議後，恢復總理職務，且將在過渡期內領導由「技術官僚」組成的文人政府，直到2023年7月舉行選舉。

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柏罕12月4日接受《路透》專訪時指出：「當民選政府確立時，我認為軍隊、武裝力量及保安部隊，將皆不再參與政治，這是我們（指和總理哈姆杜克）所達成的共識，這是相當正常的狀況。」

而針對政變期間所釀成的死傷，柏罕則回應，將針對做出侵權行為的軍人，展開調查，同時將會祭出懲處，同時強調，他的維安部隊僅針對「非和平示威者」進行驅離。

蘇丹前總統巴席爾（Omar al-Bashir）於2019年4月因貪腐等指控遭到推翻，隨後鋃鐺入獄，而他也因涉入達佛戰爭（War in Darfur），遭到國際刑事法院（International Criminal Court）通緝。

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