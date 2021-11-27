政變是鬧劇？蘇丹將軍爆：總理「知情且同意」軍方接管政府

蘇丹主權委員會副主席達加洛。（資料照，路透）

2021/11/27 15:05

〔即時新聞／綜合報導〕蘇丹上月爆發政變，總理哈姆杜克（Abdalla Hamdok）等政府官員遭軍頭柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）逮捕，但本月他卻戲劇性復職，情勢讓人霧裡看花。而主權委員會副主席達加洛（Mohamed Hamdan Dagalo）爆料，這並非軍方單獨做的決定，總理從頭到尾都知情。

根據《半島電視台》報導，針對軍方接掌文人政府權力一事，蘇丹主權委員會副主席達加洛（Mohamed Hamdan Dagalo）將軍表示：「上個月軍方接管之前，總理哈姆杜克早就知情，而且『完全同意』軍方的做法。」

請繼續往下閱讀...

總理哈姆杜克於10月25日遭柏罕逮捕，同時遭到解職，而11月21日，政府與軍頭柏罕簽署協議後，總理便戲劇性地宣布復職，同時哈姆杜克還對外稱，將在過渡期間，領導一個由「技術官僚」組成的文人政府。

達加洛透露，上月軍方接管政府的狀況，只是漫長協議中，最後拍板的討論結果，雙方已磋商數次，最終才取得共識。他也補充，總理哈姆杜克在會議中，提出2項倡議；而軍方只剩3種選擇，掌控政府，並非是單方面所為。

不過，針對倡議及選擇的確切內容，達加洛則無詳細說明。

蘇丹總理哈姆杜克。（資料照，法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法