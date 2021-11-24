蘇丹總理與軍頭達協議復職 調查政變中侵犯示威者權利軍人

蘇丹上月底爆發軍事政變後，「自由與變革陣線」呼籲民眾走上街頭抗議。（歐新社）

2021/11/24 13:14

〔即時新聞／綜合報導〕蘇丹上月底爆發政變，軍頭柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）逮捕總理哈姆杜克（Abdalla Hamdok）和部長等政府高官，不過，劇情在本月21日急轉直下，蘇丹總理稱與軍方達成協議，宣布復職，同時針對政變期間，對示威者做出侵權行為的軍人，展開調查。

根據《路透》報導，蘇丹總理哈姆杜克與多方勢力組成的「自由與變革陣線」（Forces for Freedom and Change，FFC）於23日舉行會議後指出，將針對政變期間，對示威者做出侵權行為的軍人，展開調查。

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「自由與變革陣線」曾在21日表示，該組織不會承認政府與軍方領導階層簽署的任何協議，但其在與哈姆杜克磋商後，發出聲明，強調制定政治協議藍圖的重要性，同時得撤銷軍人掌權期間內所有政治任命，恢復所有文人政府官員的職位。

蘇丹前總統巴席爾（Omar al-Bashir）於2019年4月遭到推翻，隨後由軍頭柏罕接任國家元首，率先指派哈姆杜克擔任總理，不過他卻在10月25日遭柏罕逮捕。

而本月21日，柏罕與哈姆杜克已經達成協議，未來過渡期間內，哈姆杜克將領導一個由「技術官僚」組成的文人政府。

蘇丹總理哈姆杜克已於21日與軍政府達成協議，將在過渡期間內，領導一個由「技術官僚」組成的文人政府。（資料照，法新社）

蘇丹軍頭柏罕。（資料照，路透）

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