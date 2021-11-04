假訊息氾濫！8成台灣人收過不實訊息 近5成無法辨識真假

台灣事實查核中心集結全台事實查核生態系，今日啟動「台灣媒體素養計畫」。（記者羅綺攝）

2021/11/04 17:04

〔記者羅綺／台北報導〕近年來假新聞不斷攻擊民主社會，Google問卷調查顯示，高達8成的台灣民眾曾接收過「不實訊息」，但近5成民眾無法辨識訊息真假。為提升台灣民眾數位素養、媒體識讀，台灣事實查核教育基金會（台灣事實查核中心）集結全台事實查核生態系，啟動「台灣媒體素養計畫」。

Google台灣政府事務及公告政策資深協理陳幼臻指出，台灣正面臨高齡化挑戰，65歲以上人口超過380萬人，但研究顯示，熟齡族群相較於年輕人，更需要提高不實訊息的敏感度與事實查核能力。

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Google針對台灣各縣市共1000名，年齡介於18至69歲的民眾進行問卷調查，結果顯示，超過80%民眾認為自己曾接收過「不實訊息」，也同意這一現象已經對社會帶來影響。

調查指出，超過50%民眾對於網路新聞或訊息的真實性感到疑慮，但有42%民眾不認為自己有足夠能力辨識「不實訊息」；有93%民眾認為「媒體與資訊素養」對現代人相當重要，然而只有不到10%民眾曾參加過提升媒體素養的相關活動，顯見不實訊息對台灣社會的危害非常嚴重，也凸顯當前推動媒體素養教育的急迫與必要性。

為提升台灣民眾的媒體素養，Google.org資助100萬美金（約新台幣2785萬7682元），由台灣事實查核中心攜手社區大學全國促進會、假新聞清潔劑、MyGoPen、媒體觀察教育基金會、優質新聞發展協會、政治大學傳播學院，推動為期3年的「台灣媒體素養計畫」。

台灣事實查核中心董事長胡元輝表示，台灣媒體素養計畫目標族群為60歲以上的熟齡公民、偏鄉及離島居民、原住民、新住民等數位弱勢族群。

胡元輝說，長者分為2類，一類常常使用手機，但不嫻熟於使用事實查核的功能；第二類則是很少使用手機。因此台灣媒體素養計畫將兵分兩路，將在社大體系，以融入式教學授課；另也會到民眾時常聚集的菜市場、登山口、大樹下等地，進行草根式教學，深化民眾的批判思考及媒體素養。

行政院政務委員兼發言人羅秉成表示，水能載舟亦能覆舟，網路上假訊息對台灣影響很大，「像病毒一樣，有很強的傳染力」，政府防治假訊息把「識假」放在第1位，透過全民提升「病毒防禦力」，會比用法律懲罰假訊息的效果還好。

國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥則說，不實訊息不只影響台灣社會、經濟層面，更是國家安全問題；防堵假訊息需要全民合作，媒體素養不是只有在學校，而是要遍佈社會每個角落，才能對抗不實訊息的入侵。

台灣事實查核中心董事長胡元輝表示，台灣媒體素養計畫目標族群為60歲以上的公民、偏鄉及離島居民、原住民、新住民等數位弱勢族群。（記者羅綺攝）

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