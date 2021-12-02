蘇丹總理戲劇性復職 消息人士：若未獲各派系支持將再次請辭

蘇丹軍頭柏罕（左）與總理哈姆杜克（右）簽署協議，讓哈姆杜克戲劇性復職。（法新社）

2021/12/02 15:50

〔即時新聞／綜合報導〕蘇丹10月爆發政變，總理哈姆杜克（Abdalla Hamdok）等政府官員遭軍頭柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）逮捕，但他卻於上月戲劇性復職，情勢讓人霧裡看花。近日，一位親近哈姆杜克的消息人士透露，若是他未獲國內各政治派系支持，他將再次請辭。

根據《路透》報導，蘇丹總理哈姆杜克於10月25日遭柏罕逮捕，同時遭到解職，而11月21日，政府與軍頭柏罕簽署協議後，總理便戲劇性地宣布復職，同時哈姆杜克還對外稱，將在過渡期間，領導一個由「技術官僚」組成的文人政府。

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而親近哈姆杜克的消息人士指出，若是總理上週與軍方所簽署的政治協議，未能付諸執行，亦或是他未得到國內各政治派系的支持，他將辭去總理一職。

蘇丹前總統巴席爾（Omar al-Bashir）於2019年4月遭到推翻，隨後由軍頭柏罕接任國家元首，率先指派哈姆杜克擔任總理。

儘管軍方已與文人政府簽訂協議，但蘇丹民眾仍不接受，11月30日，數萬名示威群眾走上首都喀土穆（Khartoum）市中心，手舉「沒有夥伴關係、沒有談判、沒有妥協」的標語抗議，認為「政變後」所簽下的協定，有利於軍方。

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